El Principado destina 1,9 millones de euros a ayudas a las víctimas de violencia machista e incrementa un 50% las ayudas para los huérfanos

El Gobierno del Principado ha aprobado la nueva convocatoria de ayudas económicas para víctimas de violencia de género y violencia vicaria, así como para los hijos de víctimas mortales, con una dotación de 1.916.000 euros, que podrá ampliarse para atender todas las solicitudes que cumplan las condiciones requeridas. La principal novedad es el incremento del 50% de la prestación destinada a los huérfanos, que pasa de 6.000 a 9.000 euros anuales y podrá percibirse hasta los 26 años de edad.

La convocatoria, aprobada por el Ejecutivo autonómico y publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), forma parte de la estrategia del Gobierno asturiano para reforzar la protección económica y social de las víctimas de violencia machista y favorecer su recuperación personal y su autonomía. Las solicitudes podrán presentarse durante veinte días hábiles a partir de este miércoles.

"Estas ayudas representan el compromiso del Gobierno de Asturias con la lucha contra la violencia de género y con el acompañamiento y la atención integral a las víctimas. Asturias cuenta con el sistema de ayudas económicas más completo del país, una herramienta que refleja nuestra voluntad de estar al lado de las mujeres durante todo su proceso de recuperación", ha manifestado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

La Vicepresidenta asturiana sostiene que la violencia machista requiere una respuesta integral por parte de las administraciones públicas y defendió la importancia de reforzar los instrumentos de apoyo económico. Los recursos que el Ejecutivo autonómico pone a disposición de las víctimas, añadió, buscan proporcionarles estabilidad en los momentos más difíciles de sus vidas y ofrecerles mayores posibilidades de autonomía.

La nueva convocatoria incorpora complementos específicos destinados a las situaciones de mayor vulnerabilidad derivadas de las secuelas de la violencia, según especifica la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

En el caso de los huérfanos de víctimas mortales, la ayuda anual aumentará otro 50% cuando tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65% directamente relacionada con la violencia sufrida. Las mujeres víctimas de violencia de género o violencia vicaria podrán duplicar la ayuda anual de 3.000 euros, hasta alcanzar un incremento del 100%, cuando acrediten una discapacidad de al menos el 65% derivada del maltrato.

El Gobierno asturiano mantiene las condiciones de la línea de ayudas dirigida a mujeres víctimas, que permite solicitar esta prestación durante un máximo de tres años, consecutivos o no con el objetivo de facilitar el proceso de recuperación tras abandonar una situación de violencia y proporcionar recursos económicos que favorezcan el inicio de una vida independiente.

La convocatoria se enmarca en la política de apoyo que el Principado viene desarrollando durante los últimos años para ampliar la protección de las víctimas más allá de la atención inmediata. El Ejecutivo defiende un modelo basado en el acompañamiento durante todo el proceso de recuperación, incluyendo ayudas económicas que contribuyan a reducir las dificultades derivadas de la violencia sufrida.

Los datos de ejecución reflejan un crecimiento sostenido tanto del número de beneficiarias como del esfuerzo presupuestario. Entre 2023 y 2025 el Principado concedió un total de 1.684 ayudas económicas. De ellas, 342 correspondieron a 2023, otras 597 se otorgaron en 2024 y la cifra ascendió a 745 durante 2025.

Este incremento de expedientes ha ido acompañado de una mayor inversión pública. Según los datos facilitados por el Gobierno asturiano, la Administración autonómica destinó más de cinco millones de euros a esta línea de ayudas durante ese periodo, con el objetivo de responder al aumento de las necesidades detectadas y garantizar la cobertura de todas las solicitudes que reunieran los requisitos establecidos.

La nueva convocatoria mantiene el carácter ampliable de su presupuesto, una fórmula que permite incrementar la dotación inicial si fuese necesario para evitar que queden solicitudes sin atender por falta de crédito.

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