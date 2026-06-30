La rebaja de los combustibles empieza a retirarse pese a que no baja la inflación

El Gobierno comenzará, a partir de mañana, a desactivar progresivamente las rebajas en los combustibles y ello a pesar de que los efectos de la guerra en Oriente Medio permanecen en forma de inflación y ahora se inicia la operación salida del verano, lo que incrementa los desplazamientos largos en coche. Por tercer mes consecutivo, los precios se incrementaron en junio un 3,2% interanual, según el dato adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Gobierno anunció ayer la prolongación durante tres meses, aunque con recortes, de algunas de las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo, en el marco del paquete anticrisis por la guerra de Irán, además de algunas nuevas. En conjunto, este segundo paquete de medidas está valorado en 1.825 millones de euros para este año, al que se añaden otros 2.700 millones de euros de ahorro fiscal en los años 2027 y 2028, por la rebaja hasta su eliminación definitiva del impuesto a la producción eléctrica.

Dentro de esta prórroga, sin embargo, no han entrado medidas como la rebaja del IVA al combustible, en línea con la recomendación de Bruselas. Mañana, el tipo impositivo del combustible volverá a ser del 21%, tras decaer la medida que lo fijaba en el 10%. La rebaja del IVA a la luz, por su parte, decayó el pasado 31 de mayo, volviendo al 21% un mes antes que el combustible.

Reducción progresiva de la ayuda al combustible.

El Gobierno ha anunciado que, durante los próximos meses, irá reduciendo de forma progresiva la ayuda al combustible. En vez de rebajar el IVA, ahora habrá una reducción del impuesto de hidrocarburos (IEH), que se modulará a lo largo del trimestre. Se aplicará un rebaja de 15 céntimos por litro en julio; de 10 céntimos por litro en agosto y de 5 céntimos por litro en septiembre, para desaparecer definitivamente en octubre. La medida comporta un ahorro fiscal de 939 millones de euros. No obstante, para los agricultores, pescadores y transportistas, el Gobierno mantendrá por el momento la bonificación de los 20 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre.

Cláusula especial de revisión.

Pese a la reducción progresiva de la ayuda al combustible para particulares, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes se vuelva a disparar. Además, se revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado.

Refuerzo al control de las gasolineras.

Como añadido a la prolongación parcial al descuento del combustible, el Gobierno ha anunciado que reforzará el mecanismo de control y transparencia que ejerce la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las estaciones de servicio, garantizando que la rebaja se traslada a los precios reales. Además, el Gobierno autorizará a la CNMC a que, en caso de que existan establecimientos que no reflejen la rebaja en el precio final, publique sus nombres en una lista exponiendo sus "comportamientos anómalos".

Desaparición del impuesto sobre la producción eléctrica.

Para impulsar la electrificación a nivel nacional, el Gobierno ha tomado la decisión de eliminar progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. De esta forma, el Ejecutivo irá rebajando en los próximos años la tasa impositiva, que se sitúa en el 7% en la actualidad, hasta el 5% en lo que queda de año, al 3,5% en 2027 y eliminándola en 2028. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que se trata de una eliminación gradual en 18 meses que va a contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, también de los sectores productivos y de la industria, hasta un 6%. Aagesen destacó que era una reclamación de la gran industria electrointensiva –con fuerte peso en Asturias– para favorecer la electrificación de sus procesos. Esta medida supondrá un ahorro para los contribuyentes de 315 millones de euros este año.

Más ayuda a la compra de fertilizantes.

Además de mantener las ayudas al combustible para profesionales, el Ejecutivo ha decidido ampliar las ayudas directas a los agricultores para la compra de fertilizantes, uno de los bienes cuyo precio ha aumentado de forma más drástica a raíz de la guerra de Irán. Esto se debe al repunte del gas natural, del que dependen totalmente. Así, el Ejecutivo ha aprobado 165 millones adicionales en ayudas directas a este cometido, que se añaden a los 500 millones ya destinados en marzo a estos efectos.

Prohibición de despido.

Otra de las medidas aprobadas ayer consiste en la prohibición a las empresas beneficiaras de ayudas vinculadas al conflicto de Oriente Medio de despedir a empleados.

"Escudo social".

El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

El próximo decreto

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