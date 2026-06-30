¿Tendrán que pagar los asturianos la tasa turística si realizan una escapada dentro de su propia región?

La implantación de una tasa turística en Asturias ha dado un importante paso después de que el consejo de Gobierno del Principado diera ayer luz verde al anteproyecto de ley de Estancias Turísticas que permitirá aplicar el cuestionado impuesto por parte del sector empresarial y los partidos de la derecha en la Junta General. Precisamente es lo que ahora toca, el debate sobre el proyecto de ley en el parlamento que, posteriormente, deberá votar y, de aprobarse –algo altamente posible ya que el PSOE cuenta con el respaldo de sus socios, IU, y la diputada del grupo mixto–, remitirlo de nuevo al consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

El texto ha incorporado un cambio sobre el presentado inicialmente referente a los campings, tras la alegación del sector: los campistas pagarán 50 céntimos por pernoctación y no un euro como estaba fijado inicialmente. El máximo por día serán 3 euros, en alojamientos de categoría superior y, a partir del quinto día ya no se abonará ninguna cantidad.

La tramitación del proyecto de ley echa a andar con otra cuestión pendiente: cómo eximir a los asturianos de abonar la tasa. Aunque una de las justificaciones del Gobierno del Principado para implantarla es que los que venga "a disfrutar a la región" contribuyan a su mantenimiento, los que en ella viven también tendrán que hacerlo si hacen alguna escapada en temporada alta dentro de sus fronteras.

La intención del Principado es buscar una fórmula para evitar esto "a través de otras leyes". El Gobierno explora como una posibilidad las deducciones fiscales. Con todo, Barbón no le ve mayor problema a que los asturianos paguen porque asegura, según los datos que manejan, que "es muy raro" que en temporada alta sus paisanos vacacionen en la región.

De la Xunta al Principado

El Presidente aprovechó para pedir una reflexión a los contrarios al impuesto, que rechazan de plano en la patronal turística OTEA, FADE y otras organizaciones, además de PP, Vox y Foro. "Es curioso que lo que vale en Galicia no valga a este lado del Eo", ironizó Adrián Barbón, ya que el gobierno del popular Alfonso Rueda ha colaborado con la vicepresidenta Gimena Llamedo, encargada del área de turismo en el gobierno, en diseñar el proyecto de ley.

Echó la vista atrás el jefe del Ejecutivo, a tiempos de su antecesor Pedro de Silva cuando en los años 80 éste alumbró el eslogan "Asturias, Paraíso Natural", que a la larga se reveló como una iniciativa de gran éxito pero que en sus orígenes fue criticado. "Se reían de él y nadie creía en el turismo", recordó Barbón. "Pero nosotros estamos orgullosos de ese modelo de turismo y no queremos que muera de éxito, por eso la tasa".

La vicepresidenta Gimena Llamedo fue la encargada de defender la iniciativa en el Consejo de Gobierno. De la misma destacó, en la línea del Presidente Barbón, que "responde a una forma responsable de entender el turismo: un modelo de calidad y anticiparse a los desafíos futuros para seguir preservando aquello que hace de Asturias un destino único".

El ejemplo de Cudillero

El presidente del Principado, Adrián Barbón, destacó que el lugar elegido para aprobar el proyecto de ley fuese Cudillero, lugar al que se desplazaron ayer todos los consejeros para la reunión semana y "donde su alcalde, Carlos Valle, sabe bien lo que es atender el turismo", reseñó el dirigente. Valle se ha destacado como uno los máximos defensores del cobro por la necesidad de disponer de más fondos para reforzar servicios públicos ante la afluencia de visitantes, además mejorar y mantener infraestructuras.

Así las cosas, a partir de la Semana Santa de 2026 –el recargo solo se aplicará en este periodo vacacional y de junio a septiembre– Asturias se convertirá en la quinta comunidad en tener este impuesto en España tras Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, que también la tiene en tramitación. La de la Xunta gallega ha inspirado el modelo asturiano, que será voluntario, a petición de los ayuntamientos – "esto profundiza en la autonomía fiscal", destaca Barbón–, y estos recibirán el dinero del Principado, encargado de recaudar.

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"Con su aplicación se da cumplimiento a uno de los compromisos de legislatura del gobierno", recordó ayer Gimena Llamedo tras la aprobación del proyecto de la tasa turística en el consejo de Gobierno. No lo tendrá difícil el PSOE para sacarla adelante, ya que el resto de partidos de izquierda en el parlamento la ven bien. Incluso van más allá y, en principio, no están dispuestos a que sea un camino de rosas su aplicación. La diputada Covadonga Tomé puso como condición la tasa para dar su voto, que es clave, a los presupuestos regionales. Ayer mismo, tras felicitarse por la aprobación, reclamó que el recargo a viviendas y apartamentos turísticos sea más alto: "Haremos propuestas para mejorar la tasa".