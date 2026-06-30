La Universidad de Oviedo cierra 2025 con un superávit de 2,4 millones y aprueba una oferta de 168 plazas de profesorado para reforzar la plantilla docente

La Universidad de Oviedo cerró el ejercicio económico de 2025 con unas cuentas saneadas. El Consejo de Gobierno aprobó este martes el balance del pasado año, que arroja un superávit de 2,47 millones de euros y un remanente de tesorería no afectado positivo de 776.766 euros, unas cifras que, según la institución académica, consolidan la estabilidad financiera en un contexto marcado por el incremento del gasto en personal y el mantenimiento de un elevado ritmo inversor.

Las cuentas reflejan unos ingresos prácticamente idénticos a los del ejercicio anterior, con 238 millones de euros, mientras que el presupuesto de gastos alcanzó los 239,6 millones. Aunque el resultado presupuestario inicial presenta un saldo negativo, los ajustes derivados de la financiación afectada permiten cerrar finalmente el ejercicio con el citado superávit, por encima de 2,4 millones.

Uno de los aspectos más significativos del balance económico es el aumento del gasto destinado a personal, que creció en casi siete millones de euros respecto a 2024. También aumentaron las inversiones reales, con un incremento de 4,4 millones de euros destinados a instalaciones, equipamientos y proyectos estratégicos. La Universidad considera que este esfuerzo económico ha permitido mantener la actividad ordinaria, afrontar el incremento de los costes laborales y continuar impulsando la modernización de la institución.

Personal: convocatoria de 168 plazas de profesorado

Junto a las cuentas, el Consejo de Gobierno dio luz verde a una de las principales medidas en materia de recursos humanos de los últimos años: la convocatoria de 168 plazas de profesorado. De ellas, 161 corresponden a cuerpos docentes universitarios y profesorado permanente laboral incluidos en las ofertas públicas de empleo de 2023, 2024 y 2025, mientras que otras siete serán plazas de profesorado asociado de Ciencias de la Salud.

La convocatoria, que todavía deberá recibir la autorización del Principado de Asturias, contempla plazas para catedráticos, profesores titulares y profesorado permanente laboral, incluyendo reservas para personas con discapacidad y para investigadores con acreditación I3/R3. La Universidad pretende así reforzar la estabilidad de la plantilla y avanzar en la reducción de la temporalidad.

El Consejo aprobó además el procedimiento para adaptar automáticamente las plazas del profesorado contratado doctor reguladas por la anterior legislación universitaria (LOU) al nuevo modelo de profesorado permanente laboral previsto en la LOSU. La integración tendrá efectos desde el próximo 1 de septiembre y se realizará sin necesidad de que el personal afectado inicie trámites administrativos, salvo que manifieste expresamente su rechazo.

Insignias de oro de la Universidad

En el ámbito de la proyección internacional, el órgano universitario informó de la concesión de las insignias de oro de la Universidad a Daniel Pablo Sánchez Mata, director del Real Colegio Complutense en Harvard, y a Peter O'Meara, asesor de la Oficina Internacional de Harvard. Ambos han desempeñado un papel destacado en la incorporación de la institución asturiana al Real Colegio Complutense, una alianza que ha abierto nuevas oportunidades de colaboración científica y académica y facilita al profesorado y al estudiantado el acceso a programas de investigación, becas y estancias en la universidad estadounidense.

Fundación Universidad de Oviedo

La sesión sirvió también para presentar el balance de actividad de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), que alcanzó en 2025 el mayor volumen de ingresos de su historia, con más de 9,1 millones de euros gestionados. La entidad administró cerca de quinientos contratos de investigación y transferencia del conocimiento, organizó congresos científicos, coordinó 43 aulas y cátedras universitarias y gestionó 750 becas de inserción laboral en empresas e instituciones. Casi seis de cada diez participantes encontraron empleo al finalizar esas prácticas, un dato que la Fundación considera un indicador de la conexión creciente entre la universidad y el tejido productivo.

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Entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno aprobó modificaciones en los planes de estudio de los grados en Estudios Ingleses y Lengua Española y sus Literaturas, así como la supresión de tres másteres universitarios vinculados a materiales y biotecnología, dentro del proceso de actualización de la oferta académica.