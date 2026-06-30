Valencia también abre la puerta a la incineración de residuos mientras Asturias sigue sin decidir qué hacer con su basura

La Comunidad Valenciana, donde gobiernan PP y Vox ha dado un paso que reabre un debate que Asturias mantiene todavía sin resolver. El gobierno valenciano ha incluido la valorización energética (eufemisno de la incineración) dentro de la revisión de su Plan Integral de Residuos 2025-2035, un documento que servirá para planificar la gestión de la basura durante la próxima década y que contempla el despliegue de nuevas instalaciones para tratar la fracción de residuos que no puede reciclarse.

La decisión sitúa a la comunidad valenciana entre las autonomías que ya incorporan esta tecnología a su planificación para cumplir los objetivos europeos de reducción del vertido, mientras Asturias continúa sin una solución definitiva para el combustible sólido recuperado (CSR) que generará Cogersa en la planta de fracción resto, la Plantona, inutilizada desde un incendio en abril de 2024, y sin haber despejado el debate sobre cuál debe ser el destino final del rechazo de la nueva planta de tratamiento.

El borrador del plan valenciano reconoce que mejorar la recogida selectiva y optimizar las plantas de tratamiento no será suficiente para alcanzar el objetivo fijado por la Unión Europea de limitar al 10% el vertido de residuos municipales en 2035.

En 2023, último ejercicio del que ofrece datos, el 42% de los residuos municipales acabó en vertedero, muy por encima del máximo del 30% previsto para ese año. Además, el rechazo generado en las plantas de tratamiento mecánico-biológico alcanzó el 52% de los residuos que recibieron.

Para corregir esa situación, la Generalitat plantea impulsar la valorización material, química o energética de al menos la mitad del rechazo procedente de esas instalaciones. El objetivo es reducir al mínimo el volumen de residuos que termina enterrado en vertederos y cumplir los compromisos comunitarios.

Aunque el documento evita utilizar el término "incineración", define la valorización energética como un proceso de combustión mediante oxidación térmica a altas temperaturas.

El contraste con Asturias

El movimiento de la Generalitat contrasta con la situación que vive Asturias. El Principado mantiene que no contempla construir una incineradora, mientras continúa sin una solución estable para el combustible sólido recuperado (CSR) que produce la planta de tratamiento de la fracción resto de Cogersa.

Asturias es, de hecho, la única comunidad del Norte que no sabe qué hacer con su basura. Galicia, Cantabria y País Vasco optan por quemarla para producir energía. La región planteó en su día la construcción de una incineradora, pero la misma se paró, en parte por el rechazo de IU, ahora socio del Ejecutivo.

Precisamente el destino de ese material ha protagonizado una de las principales polémicas de la política ambiental asturiana durante los últimos meses. El traslado de miles de toneladas de CSR a la cementera de La Robla (León) para realizar pruebas abrió un enfrentamiento político y evidenció las diferencias existentes sobre cómo gestionar una fracción de residuos que no puede reciclarse.

La reactivación de la denominada Plantona y la búsqueda de una salida definitiva para ese combustible siguen siendo dos de los grandes retos pendientes del consorcio asturiano. Mientras tanto, el Gobierno regional continúa defendiendo que la prioridad debe seguir siendo aumentar la recuperación de materiales y reducir la generación de rechazo. El Principado está en fase de elaboración del nuevo plan de residuos, que ya va con retraso. En otoño, sostiene el Ejecutivo, debe abordarse ese debate.