Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: "Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo"

Este verano, el próximo 12 de agosto, se vivirá un "momento único" en Asturias -en palabras de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo- con el eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz de éste. Hace 121 años que los asturianos no ven uno, pues el último que se pudo disfrutar desde la región y en la Península fue en 1905, si bien el último de estas características en toda España se observó desde Canarias en 1959. Para ese "apagón histórico" el Principado lleva meses trabajando para coordinar actividades informativas, culturales y también logísticas, de transporte, vigilancia y todo lo necesario para que las miles de personas que se espera se muevan ese día por Asturias (apenas quedan reservas en los alojamientos) lo hagan con seguridad.

Bajo el lema “El cielo desde el paraíso”, el Gobierno autonómico presentó este martes a representantes del sector turístico y a los ayuntamientos la página web en la que se recogen los 78 puntos de observación identificados en colaboración con los concejos, la Delegación del Gobierno y la empresa Allande Stars. Son los mejores lugares en los que poder observar el fenómeno para lo que Asturias es "el mejor lugar del mundo", tal y como se destacó en el acto.

Duración

Y es que la región quedará entera dentro de la denominada franja de totalidad, como se llama al lugar donde el Sol quedará completamente tapado por la Luna. Durará exactamente 1 minuto y 48 segundos, si bien el comienzo y la duración exactos varía ligeramente de un concejo a otro. Será entre las 20.27 y las 20.29 horas del miércoles 12 de agosto, mientras que el eclipse comenzará y acabará entre las 19.30 horas y las 21.21 horas.

Llamedo -que estuvo acompañada en la presentación por el el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y la directora general de Transportes, Arantza Fernández- precisó que el eclipse podrá verse desde muchos otros lugares de Asturias, pero subrayó que esos 78 enclaves han sido seleccionados como puntos de referencia para organizar mejor la llegada de visitantes y la movilidad.

En este sentido, recordó que el Ejecutivo ha reforzado el dispositivo de transporte con 36 itinerarios de autobuses lanzaderas que llegarán a 30 concejos asturianos. Ese día, las lanzaderas ampliarán su servicio hasta las once de la noche y el transporte público de la zona central funcionará hasta la una de la madrugada, con el objetivo de facilitar una movilidad más sostenible y reducir los desplazamientos en vehículo privado.

Gafas

La vicepresidenta insistió también en la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad. Para ello, el Gobierno asturiano distribuirá 100.000 gafas especiales en distintos puntos: oficinas de turismo, la Red de Espacios Naturales de Asturias (Rena), la Feria de Muestras de Asturias (Fidma); a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a los colectivos más vulnerables (infancia y personas mayores); y la Consejería de Ciencia las entregará, junto con la Universidad de Oviedo, en ferias y actos divulgativos.

El Principado trabaja desde hace meses con los ayuntamientos, la Delegación del Gobierno y los servicios de protección civil para preparar un dispositivo especial ante la previsión de una gran afluencia de público y numerosos desplazamientos. Solo en agosto el año pasado se movieron por la región 500.000 turistas. La vicepresidenta recordó que el Consejo de Protección Civil acordó activar para esa fecha el Plan de Protección Civil en nivel 2, con el fin de reforzar la prevención y la coordinación entre administraciones.

Llamedo enmarcó además los preparativos en una estrategia de sensibilización y divulgación científica. Según explicó, ya se ha impartido formación a más de 13.000 jóvenes asturianos en centros escolares y estas acciones se intensificarán en las semanas previas al eclipse. La vicepresidenta señaló que el fenómeno será también una oportunidad para “despertar vocaciones científicas” y para disfrutar de un acontecimiento excepcional en Asturias.

Los 78 mejores puntos de Asturias

Y para todos los que estén ya haciendo planes, aquí están los 78 puntos, uno por concejo, seleccionados por el Principado para observar el eclipse solar total:

Allande: Mirador de Montefurado, carretera AS-14.

Aller: Alto de Coto Bello.

Amieva: Iglesia de San Juan.

Avilés: Centro Niemeyer.

Belmonte de Miranda: Alto de La Corredoria.

Bimenes: Fayacaba.

Boal: Área recreativa de Llaviada, carretera AS-12 Boal-Grandas de Salime.

Cabrales: Sotres-La Caballar.

Cabranes: Área recreativa Peña Cabrera.

Candamo: Aparcamiento de la Cueva de La Peña, en San Román, carretera local CD-3 desde la AS-236.

Cangas de Onís: Llano del Cura, barrio de Cangas de Arriba.

Cangas del Narcea: Santuario del Acebo.

Caravia: Playa de La Espasa, Moracey y Arenal de Morís.

Carreño: Parque Inglés.

Caso: Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, en Campo de Caso.

Castrillón: Playa de San Juan de Nieva y El Espartal.

Castropol: Playa de Peñarronda.

Coaña: Área recreativa de Salías.

Colunga: Faro de Luces.

Corvera de Asturias: Entrada al pueblo de Gavitos.

Cudillero: Cabo Vidio-Oviñana.

Degaña: Área recreativa del Puerto de Zarréu o Puerto Cerredo.

El Franco: Playa de Porcía.

Gijón: Mirador de la Providencia.

Gozón: Faro del Cabo Peñas.

Grado: Área recreativa de Sorribas.

Grandas de Salime: Capilla de Nuestra Señora de los Remedios, Santa María.

Ibias: Alto de Tormaleo, área recreativa.

Illano: Mirador de Tiracais.

Illas: Taborneda.

Langreo: Área recreativa Braña del Río.

Las Regueras: Monte la Berruga.

Laviana: Camín del Horrón, cruce con el ramal del barrio El Castrillón.

Lena: Prau Llagüezos-La Cobertoria.

Llanera: Recinto Ferial de Llanera.

Llanes: Paseo de San Pedro, Llanes.

Mieres: Colláu de Les Muries-Polio.

Morcín: Área recreativa de Viapará.

Muros de Nalón: Playa del Aguilar.

Nava: Les Praeres de Nava.

Navia: Playa de Frexulfe.

Noreña: Parque de los Riegos.

Onís: Llano Miyar.

Oviedo: Parque del Oeste.

Parres: Parque de La Concordia.

Peñamellera Alta: Mirador de Oceño.

Peñamellera Baja: Mirador de San Antonio, Alevia.

Pesoz: Área recreativa de Pesoz.

Piloña: Área recreativa Monte Cayón.

Ponga: Mirador Les Bedules.

Pravia: Mirador de La Peñona.

Proaza: Mirador de la Cruz de Linares.

Quirós: Alto de La Cobertoria.

Ribadedeva: Playa de La Franca.

Ribadesella: La Rasa de Berbes, campo de golf de Ribadesella.

Ribera de Arriba: Área recreativa El Llosalín.

Riosa: Área recreativa de Viapará-Riosa.

Salas: Mirador Pico El Viso.

San Martín de Oscos: Villarín de Trasmonte.

San Martín del Rey Aurelio: Alto de La Camperona.

San Tirso de Abres: Calle La Tapia, San Tirso de Abres.

Santa Eulalia de Oscos: Plaza detrás de la iglesia, Santalla.

Santo Adriano: Dosango.

Sariego: Alto Fario.

Siero: Campo Municipal de Fútbol Sergio Sánchez López Pepio, en El Berrón.

Sobrescobio: Aparcamiento de Soto de Agues.

Somiedo: Alto de la Farrapona.

Soto del Barco: Playa de Los Quebrantos.

Tapia de Casariego: Playa de Serantes.

Taramundi: Explanada de la granja de los huevos camperos y área AC.

Teverga: Alto de San Lorenzo.

Tineo: Alto de la Casa El Puerto, sierra de Tineo.

Valdés: Caroyas.

Vegadeo: Explanada del Recinto Ferial de Vegadeo.

Villanueva de Oscos: Campo de la Feria del Puerto de La Garganta.

Villaviciosa: Playa de Rodiles.

Villayón: Mirador de Busmente.

Yernes y Tameza: Prado al lado de la Fundación Vital.