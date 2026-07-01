Agenda: qué hacer hoy miércoles 1 de julio en Asturias

Oviedo

Oviedo a tu lado

El Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, acoge de 17.00 a 19.30 horas una jornada participativa sobre la soledad no deseada organizada por el Ayuntamiento de Oviedo. Dirigida a asociaciones vecinales, de mayores y a cualquier persona interesada, la iniciativa busca promover el diálogo comunitario, compartir experiencias y recoger propuestas para fortalecer las redes de apoyo y mejorar el Programa Municipal contra la Soledad No Deseada. La programación incluye la apertura institucional a cargo de la concejala de Políticas Sociales, María Velasco, y del director general de Innovación y Cambio Social del Principado, José Antonio Garmón Fidalgo, seguida de una presentación del programa municipal por parte de Yolanda Arias. Posteriormente se desarrollarán grupos de trabajo dinamizados por la Asociación Los Glayus, una puesta en común de las conclusiones y, como cierre, una representación artística a cargo de la misma entidad. La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse por internet o de forma presencial en los centros sociales municipales habilitados.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, muestra desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". La exposición puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición "Raigambre"

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo alberga la muestra "Raigambre", una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista muestra del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Gijón

Metrópoli

Las puertas se abren de 17.00 a 4.00 horas de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 16.00h a 4.00 horas. A las 20.30 horas hoy será el concierto de "La banda sabinera" en el escenario "Thunder Bitch" y a las 22.00 horas será el turno de Loquillo en el escenario principal.

Festival de Música Antigua

En el marco del ciclo "Música Antigua Xixón" que tendrá lugar hasta el 5 de julio, la Biblioteca Jovellanos acoge a las 18.00 horas la ponencia de Sara Águeda titulada "Ellas renacen", será una conferencia previa a su concierto, en el Antiguo Instituto, a las 20.00 horas. En ambos casos la artista defiende un programa que recrea la práctica musical de la mujer renacentista fuera del marco secular.

Escuela de Comercio

Entre los días 1 y 3 de julio, se celebra en la Escuela de Comercio la Escuela Feminista Rosario de Acuña, con ponencias en horario de mañana y tarde. Hoy tendrá lugar la inauguración, a las 9.15 horas, y la habitual ponencia inaugural de Amelia Valcárcel, a las 9.30. Alicia Puleo, Ángeles Álvarez y María José Capellín son otras de las ponentes de la jornada de hoy.

Verano a la romana

Los museos arqueológicos impulsan el programa "Verano a la romana" en la villa de Veranes. Hoy empieza, con el horario de apertura habitual del museo, "Diviértete en familia", una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

CMI de El Llano

Durante todo el mes de julio el centro acoge "Biografías de una isla", una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra "el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras".

CMI Pumarín Gijón-Sur

El centro municipal acoge a las 19.30 horas una charla divulgativa impartida por José Santiago Gándara Rivas, miembro de la Sociedad Astronómica OMEGA, que se titula "Eclipse total de sol en Gijón" y que ayudará a contextualizar la importancia del eclipse del próximo 12 de agosto.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy, visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición "Territorios subjetivos", de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Cómic en Avilés

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle La Ferrería, inaugura a las 10.00 horas la exposición "La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España", con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Literatura en Ferrera

El kiosco de música del parque de Ferrera acoge de 12.00 a 14.00 horas un taller gratuito de literatura y naturaleza para jóvenes de 14 a 30 años. La actividad invita a crear textos inspirados en el entorno natural. No requiere inscripción.

En barco por la ría

El pantalán 10 del puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con pases a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Los viajes cuestan 8 euros, salvo las rutas con visita a Portus, a 12 euros.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer mantiene abierta la exposición "Naturalezas vivas", con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Costumbrismo

La Casa de Cultura acoge "La memoria de lo cotidiano", una muestra con 21 obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Bienal Climática

La Bienal Climática despliega varias propuestas expositivas en espacios como la Escuela de Artes y Oficios, la Noria, el parque de Ferrera, el Palacio de Camposagrado, la Antigua Pescadería, Valdecarzana, el Niemeyer y otros equipamientos culturales de la ciudad.

Las Cuencas

Taller de apoyo a personas cuidadoras no profesionales en Mieres

"Espacio cuidarte" es el título del taller de apoyo a personas cuidadoras no profesionales que se celebra hoy en Mieres. Hay sesión a las 11.00 y a las 16.00, previa inscripción. Se celebran en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta. Los talleres están guiados por un psicólogo profesional.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

"Presente y pasau de la gaita n’Ayer" es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita , en junioi, es de 16.00 a 21.00. En julio, de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda de Gaites "El Gumial".

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Semana cultural de los Gaiteros del Carbón en Laviana

El grupo musical Gaiteros del Carbón celebran su décimo aniversario con una semana cultural. Hoy, desde las 17.00 horas, habrá un curso de música con instrumentos de cocina. A las 19.30, un taller de pandereta, ambos impartidos por Vanesa Muela. Será en el Cidan de Pola de Laviana.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición "Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio". Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, "Daichi". Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

"Miradas", exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva "Historias infinitas. Miradas".

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Bautizo pixueto en Cudillero

Hoy, día de San Pablín, la jornada festiva en Cudillero arranca a las 11.30 horas con la charanga "El Felechu". A las 12.00 saldrá la procesión desde la iglesia hasta el Muelle Viejo, donde se celebrará una misa en el muelle y, posteriormente, habrá una ofrenda floral en la mar. Después actuará el grupo folclórico "Arduríu Pixuatu" y, a las 13.30, comienza un vermú musical con con el grupo "Sensaciones". Por la tarde, a las 18.00, se desarrollará la ceremonia del bautizo pixueto en la Fuente’l Cantu con presencia de la banda de gaitas "Avante Cudillero". A las 20.00 será el reparto del bollo a cargo de la cofradía de Jesús de Nazareno y San Pedro Apóstol y, a las 21.30, verbena con "Sensaciones" y el grupo "Ideas".

Xuegos tradicionales xigantes en Cudillero

La Casa de Cultura Juan Selgas de Cudillero acoge a las 17.00 horas la actividad familiar "Xuegos tradicionales xigantes". La propuesta, con una duración de 180 minutos, acerca los juegos tradicionales asturianos al público familiar mediante adaptaciones gigantes como el gomeru y la rana, además de clásicos como la comba, el tiru cuerda, la llave, el cascayu, la petanca, la pesca de la botella, los zancos, las carreras, el tiru al palu y los bolos.

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva "Misión dinotiempo". Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como "¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!" a las 13.00; "Jugando con dinosaurios" a las 16.30; y "Un paseo entre dinosaurios" a las 17.30. Los miércoles se ofrece "Dinoaventura Cromos" y los domingos, "Operación T-Rex: salvemos el Museo". Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars. En la imagen, réplica de un estegosaurio en el MUJA.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Colunga acoge la exposición "El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga acoge, hasta el 16 de julio, la exposición "El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao "Victoria" al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

"Paisajes de agua y luz", pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura "Paisajes de agua y luz", de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.