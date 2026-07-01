Los asturianos (aunque no todos) ya pueden viajar con descuentos de hasta el 90% en tren este verano
Renfe suma incentivos adicionales para jóvenes que viajen entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, incluyendo billetes gratuitos y tarjetas Más Renfe Joven sin coste
Los jóvenes asturianos de entre 18 y 30 años ya pueden beneficiarse desde este martes de los descuentos del programa Verano Joven, que permiten viajar con rebajas de hasta el 90% en numerosos servicios ferroviarios, incluidos los trenes que conectan Asturias con Madrid y la red de Cercanías y ancho métrico del Principado.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes, contempla descuentos del 50% en los billetes de AVE, Avlo y Larga Distancia, con un máximo de 30 euros por trayecto. En el caso de Asturias, la medida afecta a las conexiones de Alta Velocidad y Alvia con Madrid, uno de los principales corredores ferroviarios utilizados por los jóvenes durante el periodo estival.
Las bonificaciones alcanzan el 90% en los servicios de Media Distancia convencional y en la red de ancho métrico, lo que incluye las líneas de Cercanías de Feve que recorren buena parte de la costa y del área central asturiana. Los títulos Avant cuentan, por su parte, con una reducción del 50%.
Además de los descuentos estatales, Renfe ha anunciado incentivos adicionales para quienes formen parte del programa de fidelización Más Renfe. Los viajeros que realicen al menos dos desplazamientos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en trenes AVE, Avlo o Larga Distancia recibirán, al finalizar la campaña, un código para obtener un billete gratuito en determinados servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con un máximo de dos por cliente.
La operadora también premiará a los menores de 26 años que efectúen cuatro o más viajes durante la campaña con la tarjeta Más Renfe Joven gratuita o con su renovación sin coste, lo que les permitirá seguir disfrutando de descuentos una vez concluya el Verano Joven.
Pueden acogerse a estas ayudas los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, siempre que tengan nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea con residencia legal en España. Para acceder a los descuentos es necesario registrarse previamente en la web habilitada por el Ministerio de Transportes y obtener un código personal que deberá utilizarse al comprar los billetes. El registro debe realizarse, al menos, 24 horas antes de adquirir el primer viaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
- La gente no acude ya ni a las entrevistas', denuncia la hostelería de Asturias, desesperada por falta de personal