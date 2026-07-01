Los asturianos (aunque no todos) ya pueden viajar con descuentos de hasta el 90% en tren este verano

Los jóvenes asturianos de entre 18 y 30 años ya pueden beneficiarse desde este martes de los descuentos del programa Verano Joven, que permiten viajar con rebajas de hasta el 90% en numerosos servicios ferroviarios, incluidos los trenes que conectan Asturias con Madrid y la red de Cercanías y ancho métrico del Principado.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes, contempla descuentos del 50% en los billetes de AVE, Avlo y Larga Distancia, con un máximo de 30 euros por trayecto. En el caso de Asturias, la medida afecta a las conexiones de Alta Velocidad y Alvia con Madrid, uno de los principales corredores ferroviarios utilizados por los jóvenes durante el periodo estival.

Las bonificaciones alcanzan el 90% en los servicios de Media Distancia convencional y en la red de ancho métrico, lo que incluye las líneas de Cercanías de Feve que recorren buena parte de la costa y del área central asturiana. Los títulos Avant cuentan, por su parte, con una reducción del 50%.

Además de los descuentos estatales, Renfe ha anunciado incentivos adicionales para quienes formen parte del programa de fidelización Más Renfe. Los viajeros que realicen al menos dos desplazamientos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en trenes AVE, Avlo o Larga Distancia recibirán, al finalizar la campaña, un código para obtener un billete gratuito en determinados servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, con un máximo de dos por cliente.

La operadora también premiará a los menores de 26 años que efectúen cuatro o más viajes durante la campaña con la tarjeta Más Renfe Joven gratuita o con su renovación sin coste, lo que les permitirá seguir disfrutando de descuentos una vez concluya el Verano Joven.

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Pueden acogerse a estas ayudas los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, siempre que tengan nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea con residencia legal en España. Para acceder a los descuentos es necesario registrarse previamente en la web habilitada por el Ministerio de Transportes y obtener un código personal que deberá utilizarse al comprar los billetes. El registro debe realizarse, al menos, 24 horas antes de adquirir el primer viaje.