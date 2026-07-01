Asturias inicia la extracción de ocle hasta septiembre

Comienza la eliminación de algas del género Gelidium corneum, conocidas como ocle. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha establecido un máximo de extracción de 4.300 toneladas para la costa asturiana. El plan permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre.

¿Por qué queremos extraer algas marinas de nuestras costas? "Se basa en criterios de sostenibilidad y en el seguimiento científico del mismo", informa el Director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza. Los objetivos principales son recuperar la capacidad de regeneración natural de su ecosistema, evitar impactos negativos sobre otros recursos pesqueros y favorecer la recuperación de los bosques de algas laminariales. El ocle produce el conocido agar-agar, utilizado en la industria alimentaria, laboratorios, industria cosmética y farmacéutica. La extracción genera diversos debates sobre el fin de esta.

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Esta operación se desarrollará de lunes a viernes. Mientras las embarcaciones, 27 autorizadas en total, tendrán que justificar su actividad diaria, a través de una aplicación móvil y con su respectivo GPS activado para poder seguir el proceso. El plan fija un cupo máximo de extracción de 3.000 toneladas de peso húmedo para la zona central y de 1.300 toneladas para la zona oriental que además está comprendida entre Ontoria y la ría de Tinamayor.