Asturias está entre las regiones más beneficiadas por el acuerdo con Mercosur, según un análisis de la Universidad de Oviedo

Asturias será una de las comunidades autónomas españolas que más se beneficiará de la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. Lo destacaron ayer los profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo Javier Blanco e Ignacio del Rosal, que presentaron en la Cámara de Comercio de Oviedo las principales conclusiones de un análisis realizado sobre el acuerdo comercial desde la óptica de Asturias.

El acto fue abierto por el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, que calificó de "oportunidad estratégica" para Asturias el nuevo marco de relaciones comerciales con el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Según explicaron los economistas de la Universidad de Oviedo, la posición de ventaja de Asturias responde a varios factores. Entre ellos, el grado de penetración que las empresas asturianas ya tienen en los mercados de Mercosur (más de 550 millones de euros en el periodo 2023-2025) , la base industrial de la región y la naturaleza de los productos que exporta Asturias a ese área, entre los que destacan productos químicos, semifacturas siderúrgicas, cinc y sus manufacturas, escaleras mecánicas y buques de pesca. "Asturias parte de una buena base exportadora y de una relación comercial con Mercosur que en el pasado reciente incluso fue mayor que la actual", resaltó Ignacio del Rosal, que destacó que la balanza comercial entre Asturias y Mercosur tiene un saldo positivo en el sector industrial y negativo en el sector primario y energético (Asturias importa principalmente de esos países mineral de hierro, semiproductos de acero, productos de la industria del aluminio, maíz y café).

Los profesores universitarios señalaron que el acuerdo puede tener efectos negativos en el sector agrario asturiano y que su preocupación es "compresible". Sin embargo, Javier Blanco resaltó que esos efectos negativos están "muy acotados y son manejables" porque se han establecido cláusulas de salvaguardia y medidas económicas de acompañamiento. "El acuerdo comercial con Mercosur es el menor de los problemas del campo asturiano", afirmó Ignacio del Rosal, que además destacó que el sector agrario regional se puede ver favorecido por el "abaratamiento de imputs" como el maíz para alimentar al ganado o los fertilizantes.

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El vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira, destacó la importancia del trabajo de la Universidad "para conocer el impacto real del acuerdo".