Barbón reivindica la audacia y el diálogo como claves para afrontar los desafíos políticos actuales
El Presidente ha aparticipado en Cebreros (Ávila) de un curso de verano de la UNED dedicado a la figura de Adolfo Suárez, "timonel de la transición", y donde ha defendido que "la diferencia ideológica no impide el reconocimiento ni la admiración"
C. J.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles la "audacia, la concordia y el entendimiento" como valores imprescindibles para hacer frente a los desafíos políticos actuales, durante la inauguración en Cebreros (Ávila) de un curso de verano de la UNED dedicado a la figura de Adolfo Suárez.
En su intervención, Barbón apeló a una forma de hacer política basada en el diálogo y el respeto al adversario. "La diferencia ideológica no impide el reconocimiento ni la admiración", afirmó, antes de reivindicar la concordia como uno de los principales legados del expresidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo asturiano rechazó tanto la visión idealizada de la Transición como las interpretaciones que la reducen a un pacto entre élites. A su juicio, aquel periodo fue "un ejercicio mayúsculo de responsabilidad" que permitió consolidar el actual marco de derechos y libertades. "La defiendo con la razón más que con el sentimiento", señaló, recordando que la etapa estuvo marcada por la violencia y las dificultades políticas.
Respecto a Adolfo Suárez, Barbón evitó la mitificación de su figura, aunque destacó su papel decisivo en el proceso democrático. "Sin Adolfo Suárez en la Presidencia, la Transición no hubiera sido como fue", aseguró. Lo definió como "el timonel de la Transición" y destacó especialmente "su coraje, su intuición y, sobre todo, su audacia".
Precisamente, la audacia fue el eje de su discurso. Barbón recordó decisiones como la legalización del Partido Comunista o la puesta en marcha del Estado de las autonomías, adoptadas en un contexto de máxima tensión, y lamentó que esa capacidad para asumir riesgos resulte hoy menos visible.
En este sentido, sostuvo que parte de la pérdida de credibilidad de la política, tanto en España como en Europa, responde a la falta de decisiones valientes. Citó como ejemplos la reforma del sistema de financiación autonómica, una actualización de la Constitución que avance hacia un modelo federal y cambios en el sistema electoral. También advirtió de que convertir la Carta Magna en "un texto inmóvil" favorecería "el desapego ciudadano y el auge del populismo".
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