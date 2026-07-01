El campo asturiano reclama al ministro Planas rentabilidad, relevo generacional y una PAC que "mire al Norte"

El Gobierno de Asturias y las entidades integrantes del Pacto por el Medio Rural trasladaron este miércoles al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la importancia de consolidar una estrategia común para afrontar los retos del medio rural. En concreto, defendieron la necesidad de avanzar hacia un marco normativo coherente y equilibrado, que permita compatibilizar la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social del campo.

Uno de los asuntos centrales fue la cláusula rural, recogida en el pacto asturiano, que plantea que toda norma, plan o actuación con incidencia sobre el territorio incorpore una evaluación previa de su impacto social, económico y demográfico en las zonas rurales afectadas.

El objetivo es que las políticas públicas tengan en cuenta desde su diseño los pueblos y el sector primario, para que ninguna norma se ponga en marcha desligada de quienes habitan, trabajan y mantienen el territorio.

En este sentido, las asociaciones agrarias, y el resto de entidades firmantes del pacto, aprovecharon la reunión para trasladarle al ministro las principales preocupaciones del sector rural asturiano. Hablaron de los problemas para encontrar relevo generacional, de la rentabilidad de las explotaciones, de fiscalidad y del futuro de la Política Agraria Común (PAC).

“Si queremos sostener el medio rural, tenemos que apostar porque las explotaciones sean rentables”, defendió José Ramón García Alba, secretario general de la Unión de Campesinos de Asturias (UCA). Y eso, dijo, “no puede ocurrir tan solo con ayudas” porque “nadie puede crear una empresa sabiendo de antemano que va a perder”.

En este sentido, David Pérez (COAG) advirtió que muchos de los jóvenes que se benefician de las ayudas para la incorporación al campo lo dejan después de cinco años, periodo obligatorio que deben mantener la actividad para poder recibir respaldo económico. “El modelo actual no está funcionando; la gente no pasa de los cinco años y abandona”, afirmó. Un análisis que hace también Geli González (ASAJA): “Hay que buscar otro modelo para que los jóvenes se queden. Que no vengan solo por la ayuda y se marchen cuando termina el periodo obligatorio”.

En este sentido, Pérez planteó reducir la ayuda económica inicial para poder alargar este respaldo más allá de los cinco años.

José Ibáñez, de UAGA, puso sobre la mesa la fiscalidad. “Cuando hay un vacío sanitario no debería pagarse a Hacienda si se vuelve a incorporar ganado. Es una barbaridad lo que estamos pagando actualmente”, afirmó. Además, reclamó la vacuna de la tuberculina para “proteger más a los animales”.

Las asociaciones agrarias también trasladaron a Planas su preocupación por la PAC. Las entidades pidieron que “no se renacionalice” y que se mantenga la “igualdad de condiciones”. Asimismo, pidieron al ministro que “mire hacia el Norte” y las peculiaridades de regiones como Asturias. “Las producciones ganaderas del norte tienen circunstancias diferentes y deben tenerse en cuenta”, insistieron.

La Federación Asturiana de Cofradías, presente también en la reunión, también alzó la voz sobre los planes europeos. “Hace falta un plan financiero específico para la pesca”, defendió el presidente de la entidad, Adolfo García. Su otra reclamación fue una veda del arrastre en el occidente de Asturias para ayudar a recuperar el pulpo, que “está en muy malas condiciones”.