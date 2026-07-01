La cigarra también canta en asturiano, pese al frío y la humedad: los científicos descubren cuatro grupos del insecto e incluso una nueva única en el mundo

No hay sonido en la naturaleza que se asocie tanto al verano como el canto de la cigarra, insecto asociado a su vez en España a las regiones mediterráneas, cálidas y secas. Pero resulta que a determinadas cigarras también les va la humedad y las temperaturas más contenidas. Por decirlo de forma coloquial: la cigarra canta también en asturiano.

Así lo acaba de demostrar un equipo de científicos en el que figuran los asturianos Omar Sánchez, de la Universidad de Oviedo; Jorge Rodríguez Pérez, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de Mieres; el naturalista Saúl Rodríguez, y Jairo Robla, biólogo de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), además de los gallegos Iván Orois y Martiño Cabaña (Universidad de La Coruña) y la portuguesa Vera Nunes.

Tettigetalna en Columbiello / Saúl Rodríguez

Su trabajo desde 2023 ha concluido que en Asturias hay cuatro taxones (grupos) de cigarras: Cicada orni, Tibicina quadrisignata, Tettigettalna argentata y una población del género Cicadetta cuya identidad todavía no está resuelta. La mayoría se localizan en su mayoría en territorios del Suroccidente; y la última, hasta ahora desconocida, fue encontrada en las zonas montañosas de Lena (Vía Carisa).

«Esto demuestra que el norte ibérico alberga una diversidad mucho mayor de la que se pensaba y que las condiciones atlánticas no impiden la presencia de estos insectos. Algunas especies aparecen restringidas a los valles más cálidos y a las laderas soleadas, mientras que otras están mejor adaptadas a temperaturas moderadas y ocupan zonas más amplias, incluso áreas de montaña», describe Robla. «Asturias no era un lugar sin cigarras, sino un lugar donde todavía no se habían buscado de forma específica», añade.

Saúl Rodríguez, en Lena, cerca de las Ubiñas. / S. R.

Paseos

Efectivamente, en la Península se pensaba que el Norte no era favorable al insecto. Hasta ahora. «Yo, en uno de mis paseos, recuerdo haber escuchado cigarras, pero nunca las encontré. Siempre me quedó la duda. Pero que no se hubieran estudiado no significaba necesariamente que no estuvieran allí», añade el biólogo.

Las cigarras son difíciles de localizar visualmente. Muchas permanecen en las copas de los árboles, entre la vegetación o en zonas de acceso complicado. El trabajo consistió en recorrer el territorio pero también en «escuchar el paisaje». El equipo desarrolló su investigación entre 2023 y 2025 con la visita a valles, bosques, matorrales, plantaciones y zonas de montaña de Asturias. Cuando se detectaba un canto, se registraba la localización, la temperatura, la vegetación y el comportamiento del animal. Después se intentaba grabarlo y, cuando era posible, capturar algún ejemplar para estudiarlo. «En este estudio, el oído fue tan importante como la vista, Cada especie tiene una firma acústica propia; para identificarlas hay que aprender a escuchar», explica Saúl Fernández, uno de los principales efectivos en el trabajo de campo.

Jairo Robla, en Somiedo. / LNE

Después de tres años de muestreos de campo con grabaciones de los cantos, análisis genéticos y modelos de distribución pudieron comprobar que cada especie responde de manera diferente a las condiciones ambientales.

La posible nueva especie

Jairo Robla destaca el «descubrimiento más llamativo», una pequeña cigarra del género Cicadetta. «Su canto no coincide completamente con el de ninguna especie descrita. Además, los análisis genéticos muestran que los ejemplares asturianos forman un linaje propio y bien diferenciado», explica. «Lo más sorprendente es que esta posible nueva especie parece estar adaptada precisamente a las condiciones frescas y húmedas del norte ibérico. Podríamos estar ante un linaje que ha permanecido aislado y oculto durante mucho tiempo en las montañas asturianas».

Los investigadores, que acaban de publicar su estudio en «Journal of Insect Science», se quedan con dos conclusiones: que a veces, las nuevas especies no se encuentran en lugares remotos, «pueden llevar años cantando cerca de sin que se las reconozcan»; y que el cambio climático no beneficiará o perjudicará por igual a todas las cigarras, «podría favorecer a alguna amantes del calor, ampliando su periodo de actividad o permitiéndoles ocupar nuevas áreas, aunque a la nueva especie de Cicadetta, adaptada a ambientes más frescos y húmedos, el calentamiento podría representar una amenaza».