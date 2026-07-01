El clúster de la industria química asturiana acerca a los universitarios a la realidad del sector
Veinte estudiantes han participado este mes de junio en un recorrido informativo por cinco empresas con la finalidad de ampliar su formación y preparar su orientación laboral
Zaira Varas
La Asociación y Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (IQPA), que el pasado año celebraba su 25 aniversario, ha dado por concluida la sexta edición del programa ECE (Estudiantes Cerca de la Empresa), que acerca a estudiantes universitarios de último curso a la realidad industrial del sector químico asturiano con visitas, conferencias y experiencia en las instalaciones de empresas del clúster.
A lo largo del programa, directivos y responsables de distintos departamentos de las empresas participantes han impartido charlas orientadas a la mejora de las competencias personales y profesionales de los estudiantes. Los contenidos han abordado aspectos como los valores corporativos de las empresas, la metodología de sus procesos de selección, las competencias que demandan los distintos perfiles profesionales, y transversales como la seguridad industrial, los procesos de mejora continua, el respeto al medio ambiente o la ética en los negocios.
El objetivo final es que los estudiantes conozcan la realidad empresarial, además de complementar su formación académica con orientación profesional para una posible incorporación al mercado laboral.
La edición de este año, desarrollada durante el mes de junio, ha contado con la participación de las empresas Bayer, Asturquimia, Fertiberia, Ence y Arclin. Por parte de la Universidad de Oviedo los centros participantes han sido la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, la Facultad de Química, la Facultad de Economía y Empresa, la Facultad de Biología, y la Escuela Politécnica de Mieres.
En total, 20 estudiantes de último curso de grado y máster, procedentes de estos cinco centros, han formado parte del programa, organizados en grupos de trabajo interdisciplinares para el desarrollo de los contenidos formativos derivados de las visitas a las empresas.
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