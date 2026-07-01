La comida para llevar (y para comer in situ) se abre camino en el súper de Asturias

Si algo está claro es que los «mercaurantes» –acrónimo de mercados y restaurantes– han llegado para quedarse. Con tal palabra se denomina en la actualidad una fórmula de venta de comida cada vez más común en España, aunque en Asturias está empezando: restaurantes o barras para comer dentro de mercados de abastos y también supermercados, esto último lo más novedoso.

En los mercados la idea mezcla dos sectores: la venta tradicional, con producto fresco y de proximidad, y la restauración in situ con platos hechos con esa materia prima. Suelen ser puestos reconvertidos, barras, pequeños comedores o cocinas abiertas donde se puede comer pescado, marisco, carnes, quesos, conservas, tapas o platos del día aprovechando el producto del propio mercado. La plaza de abastos de Avilés es un ejemplo.

Expositor con comida para llevar de Alimerka. / ALIMERKA

Pero esta fórmula también ha calado ahora en los supermercados. La famosa cadena Mercadona implantó en algunas de sus medianas superficies la posibilidad de comprar comida para llevar o también para comerla sin prisa, pero también sin pausa, en sus instalaciones en rincones con lo básico: barras, mobiliario, microondas y cubiertos. Todo ello triunfa entre la clientela, atraída también por precios muy competitivos.

En algunos lugares como Barcelona ha generado problemas y choques con el sector hostelero. El Gremio de Restauración, la principal patronal que representa a los bares, restaurantes y cafeterías ha presentado una treintena de denuncias contra sus establecimientos al considerar que se está infringiendo la normativa vigente y que es intrusismo.

Uno de los que ha alzado la voz contra esta fórmula es el presidente de Hostelería de España, el asturiano José Luis Álvarez Almeida, quien en su reciente discurso en la asamblea anual habló de «competencia desleal». Almeida se refirió a esas cadenas de supermercados que incluso incluyen comedores en sus locales para que los clientes puedan consumir allí mismo los alimentos y bebidas que antes han comprado en la tienda. Un modelo que se parece demasiado al hostelero.

Otea, vigilante

En Asturias no hay polémica ni mucho menos como en Cataluña, si bien Javier Martínez, presidente de la patronal OTEA, advierte: «El conflicto no nos es ajeno en Asturias; es un fenómeno que va a más y que vigilamos muy de cerca». Los empresarios aseguran que respetan la libertad de mercado y los nuevos formatos comerciales. Pero avisan: «Lo que exigimos, con la misma firmeza que la patronal nacional presidida por José Luis Álvarez Almeida es igualdad de condiciones y un estricto cumplimiento de la legalidad. No se puede camuflar un restaurante bajo el rótulo de ‘zona de descanso’ para saltarse las normativas que a los hosteleros nos exigen cumplir a rajatabla».

Opina Martínez que si un establecimiento ofrece mesas, sillas, cubiertos, microondas y espacio para que decenas de personas coman allí mismo, «está ejerciendo una actividad de restauración. Por tanto, debe cumplir las mismas normativas sanitarias, de accesibilidad, fiscales y de licencias que cualquier bar o restaurante asturiano. Lo contrario es competencia desleal e intrusismo».

La comida para llevar es un fenómeno que ha ido a más en los últimos años y que tras la pandemia apretó el acelerador. Los supermercados no son ajenos a los nuevos gustos del consumidor. Hay supermercados que ya permiten tomarse un café o un refresco antes o después de hacer la compra.

Para llevar

Por su parte, la cadena asturiana Alimerka acaba de estrenarse en esta categoría. En su caso, «Lo tienes hecho» es comida para llevar y no hay en los supermercados posibilidad de comerlo in situ. «Nuestra propuesta se plantea exclusivamente como una solución de comida lista para llevar a la oficina, a casa o a la playa/montaña, por lo que no contempla la habilitación de espacios de consumo dentro de la propia tienda. De este modo, respondemos a momentos de consumo completamente distintos a los de la hostelería», expresa María Barrado, directora comercial. «Desde Alimerka mantenemos un compromiso y apoyo absoluto hacia el sector hostelero, un pilar fundamental al que nos seguimos dirigiendo de manera especializada y prioritaria a través de nuestro canal Kash. Con ‘Lo tienes hecho’ simplemente seguimos ampliando las alternativas cotidianas de nuestros clientes para que elijan la opción que mejor se adapte a su ritmo de vida».

La directora explica el origen de su nueva línea, estrenada hace apenas un mes en varios supermercados de su amplia red en Asturias y también en León. «El lanzamiento representa un paso más allá en nuestra apuesta por las soluciones listas para comer, un tipo de producto que ya veníamos trabajando con éxito en nuestras tiendas. Escuchando activamente a nuestros clientes, hemos decidido evolucionar esta categoría ampliando de forma notable el número de recetas y dotándola de un nuevo contexto y espacio propio en el punto de venta», describe.

La oferta de los supermercados de comida para llevar cada vez se sofistica más para cubrir las expectativas de un consumidor más exigente que no solo quiere los platos hechos, sino también saludables. Barrado lo explica:«Sabemos que hoy en día el tiempo es un bien escaso, pero nadie quiere renunciar a una alimentación de calidad. Con esta evolución, ofrecemos una solución integral que combina innovación y practicidad, manteniendo la frescura, el sabor y la confianza de siempre, a través de recetas equilibradas diseñadas para el menú del día a día».