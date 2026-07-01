La corona solar, entre música o desde una tabla de surf: Asturias prepara una agenda única para vivir el histórico eclipse del 12 de agosto

Será este de 2026 un verano mundial en Asturias. Literal. Al mundial de fútbol –deporte que desata pasiones en la región– se une que el Principado es uno de los mejores lugares del planeta, sin exagerar, para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto. Esto ha hecho que miles de personas de todos los rincones del globo la hayan elegido para una escapada en torno a esas fechas.

LA NUEVA ESPAÑA estrena este miércoles 1 de julio su suplemento estival, que durante los dos próximos meses acompañará a los lectores con los reportajes y la información más detallada de la actualidad veraniega. No podía ser otro que el eclipse el protagonista de este primer número, en el que unos cuantos lectores, asturianos y foráneos, cuentan qué planean para la esperada jornada del 12 de agosto. Además se ofrece información acerca del mismo y cómo preparar la observación, y una agenda con el avance de algunas actividades previstas para la fecha. Estos son algunos actos:

Oviedo.

El Principado organizará un encuentro internacional que reunirá del 5 al 7 de agosto a expertos de la NASA y otras agencias espaciales. El congreso, "The Many Pathways to Space: From Subterranean Industry to Space Infrastructure".

Luarca (Valdés).

El bosque-jardín de La Fonte Baxa oferta una visita guiada adaptada al eclipse. Tiene un coste de 15 euros.

Frejulfe (Navia).

La escuela de surf Fre Surf School ofrece una experiencia para ver el eclipse desde el agua. Incluye tabla y traje de neopreno y cuenta con plazas limitadas

Allande.

El concejo allandés presume de tener uno de los mejores cielos de Asturias . Es la razón de ser de las jornadas "Allande camino de la sombra", que organiza la empresa Allande Stars y se desarrollarán del 6 al 10 de agosto con charla informativa y un taller para fabricar instrumentos de observación.

Avilés.

El 3 de julio se celebrará un taller familiar en el quiosco del parque de Ferrera, con observación del Sol mediante telescopios, actividades divulgativas y recomendaciones. Durante las semanas previas habrá un programa municipal de divulgación científica con talleres, charlas y actividades gratuitas.

Luanco (Gozón).

El 11 de agosto, dentro del festival "Luanco al Mar" by Picofino, la Royal Film Concert Orchestra ofrecerá el espectáculo "Zimmer & Williams: Banda Sonora para un Eclipse". La organización repartirá gafas homologadas para seguir el eclipse. El 12 de agosto, se abrirá gratuitamente el recinto desde las 18.30 horas para seguir el eclipse con música en directo.

Villaviciosa.

En el entorno de la ría, junto a Villa Misiegu, se celebrará el concierto "Eclipse", en el marco del Festival Enrique Correa. Este año se hace coincidir la propuesta musical el 12 de agosto y las actividades en el lugar comienzan dos horas antes, a partir de las 18.30 horas- El Monte Cubera acogerá además una actividad de observación a la que se llegará a través de una marcha ciudadana.

Grado.

El día 12 desde las 18.30 comenzarán las actividades en la zona del santuario de El Fresno, donde la asociación IEStelar y el Ayuntamiento han establecido un punto donde se espera una visión óptima del eclipse. Previamente habrá charlas divulgativas sobre el propio fenómeno, música folk y recreación de un ritual solar céltico. Todo es gratuito.

Las Cuencas.

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En Mieres se instalará el punto oficial de visualización en la base del Picu Polio. Allí habrá guías y se instalarán todo tipo de atracciones. Se ofrecerán gafas. En Aller se ha diseñado un ciclo de actividades astronómicas ya en marcha con el objetivo de acercar la astronomía a profesionales, aficionados y al público en general. El centro de estas iniciativas será el mirador de Coto Bello, a casi 1.200 metros de altitud. Este balcón natural ofrece una panorámica de 360 grados y unas condiciones óptimas para observar el Sol y otros eventos astronómicos. En Langreo, la Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio montará para seguir el evento un puesto de observación en el antiguo circuito de Cisvial, en la carretera de Santo Emiliano. En San Martín del Rey Aurelio, en Les Felechoses, se reabrirán las antiguas escuelas como un centro polivalente para la difusión de contenidos científicos. Y en Lena, junto a Allande Stars, habrá actividades el 25 de julio de información, visitas guiadas de formagratuito, ofrece un programa completo que fusiona ciencia, historia y naturaleza en un entorno privilegiado. Con el gran eclipse solar total de 2026 previsto para mediados de agosto, Lena se posiciona como un punto de referencia para los amantes de la astronomía. La jornada arrancará con una jornada informativa sobre el eclipse y una sesión de observación solar nocturna.