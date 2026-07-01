Cristóbal Ruitiña, nuevo director de RTVE en Asturias

Cristóbal Ruitiña Testa (Cangas del Narcea, 1977) es el nuevo director del centro territorial de Radiotelevisión Española (RTVE) en Asturias, según ha hecho público este miércoles el ente público. El periodista asturiano sustituye a Luis Fernando Martínez, que ha estado al frente de la delegación regional durante los últimos ocho años.

Cristobal Ruitiña llega a la dirección del centro territorial con el propósito de darle "un giro de 180 grados que permita incrementar la presencia de Asturias en la actualidad nacional, al tiempo que mantenga a los asturianos informados de los temas fundamentales de su propio territorio" y de aprovechar "el cambio generacional propiciado por la última convocatoria de oposiciones para relanzar un centro territorial que fue uno de los primeros en comenzar a funcionar allá por los años 70". Precisamente fue en esa convocatoria, la de 2025, en la que el periodista se incorporó a la plantilla de RTVE en Asturias.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor con una tesis sobre la televisión en Asturias, Cristobal Ruitiña ha presentado y editado el informativo territorial de TVE "Panorama Regional". Hasta su incorporación como redactor por oposición a RTVE, en noviembre del año pasado, Cristobal Ruitiña había sido, desde los inicios del canal en 2005, redactor por oposición de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA). En TPA presentó informativos, especiales y llegó a ser jefe de sección de Asturias, Nacional e Internacional. Antes de incorporarse a RTPA, había puesto en marcha y coordinado la emisora municipal Radio Narcea.

Cristobal Ruitiña también tiene una larga experiencia en la docencia. Fue profesor de Empresa Informativa y Sector Audiovisual en las universidades Carlos III, Camilo José Cela y en la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC. En 2020 diseñó, puso en marcha y dirigió hasta 2025 un Grado en Periodismo especializado en Datos, Verificación y Medios Sociales.

Es autor de media docena de libros sobre empresa, información y democracia.

Fue secretario general del Colegio de Periodistas de Asturias y de la Asociación de la Prensa de Oviedo entre 2018 y 2025 y forma parte de la actual directiva.

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