Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista

En la nueva lista de grandes morosos con Hacienda, en la que figuran aquellos que adeudan más de 600.00o euros, siguen figurando caras conocidas como las del empresario Mario Conde, la cantante Isabel Pantoja, la actriz Paz Vega y el cantante y presentador Bertín Osborne. También regresan a la lista personajes televisivos como Patricia Conde o Kiko Matamoros, pero los mayores morosos siguen siendo grandes compañías, principalmente del sector inmobiliario, entre las que destacan Reyal Urbis, con una deuda de 265 millones.

Más de 40 empresas asturianas o vinculadas con la región figuran en el listado con deudas que superan en total los 127 millones de euros. Por sectores destacan las compañías relacionadas con la construcción y la minería del carbón. Assiginia Infraestructuras y Essentium Inversiones, que formaron parte del conglomerado empresarial de la familia asturiana Monge, son las que tienen mayor deuda, con más de 17,8 y 11,1 millones de euros, respectivamente. También vinculadas al sector del ladrillo destacan Principado Desarrollos Inmobiliarios (10,8 millones de deuda) e Inmobiliaria La Amistad (10,4 millones). Y en cuanto a las empresas mineras que tuvieron actividad en Asturias resaltan las deudas de Compañía Minera Astur Leonesa (10,5 millones), la empresa del fallecido Rodolfo Cachero, y Uminsa (9 millones), de Victorino Alonso.

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Entre las empresas asturianas que entran por primera vez en la lista de morosos de la Agencia Tributaria destaca el operador de telecomunicaciones Eurona Telecom Services (5,1 millones de euros) y la constructora Comansa (602.000 euros).