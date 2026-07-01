El drama del colombiano Andrés Quintero, que quedó parapléjico tras un accidente en Oviedo: "La empresa me quiere echar del piso"

El colombiano Andrés Quintero está en una silla de ruedas después de sufrir un grave accidente mientras trabajaba en las obras del centro social de Ventanielles. "Me cayó en la espalda el encofrado de una columna de más o menos 700 kilos. No estaba asegurada y yo estaba de espaldas", explica.

Eso ocurrió en diciembre del año pasado. Estuvo casi tres meses en el hospital. De aquel accidente le ha quedado una paraplejia que le impide valerse por sí mismo. De hecho, tuvo que venir su hermana de Colombia para poder cuidarle.

La empresa de Quintero, la constructora Fonsat & Satorra Limitada, con sede en Portugal, le ha estado pagando un apartamento en Oviedo. El contrato era hasta el 24 de agosto, pero el 24 de mayo la empresa anunció a la arrendadora que rescindía el contrato. El viernes día 19 de junio, la empresa comunicó al trabajador que el día 24 tenía que abandonar la vivienda. Desde entonces, permanece en el piso, sentado en su silla de ruedas, esperando a que vengan a echarle de la vivienda.

"No me han solucionado esa situación. Y no sé qué voy a hacer. No he recibido ninguna indemnización de parte de la empresa ni de la aseguradora. No he recibido nada. Me ha tocado recurrir a recursos sociales para poder comer. Y ahora me veo en la calle. Tengo familia en Colombia a la cual tengo que enviarles ayudas y tampoco he podido porque estoy atado de manos. La empresa me está fallado totalmente", comentó Quintero.

A este trabajador, que se ha quedado sin nada, e impedido, la empresa le paga 100 euros al mes, y la mutua, otros 94, unas cantidades irrisorias para este parapléjico, que sólo en pañales y sondas gasta más de 200 euros al mes. Es tal su situación que este trabajador ha tenido que recurrir a la Cocina Económica de Oviedo, que le lleva la comida diariamente a través de la Agrupación de Protección Civil.

El letrado Alfonso Suárez defiende los intereses de este trabajador. Está tramitando una demanda en materia de cesión ilegal de trabajadores, por las condiciones laborales que llevaron al accidente, y cuya vista tendrá lugar en febrero de 2027. Además, esta semana ha presentado una demanda de tutela de derechos fundamentales, por el intento de dejar en la calle al trabajador parapléjico. Se ha denunciado a la empresa por coacciones al trabajador.

Quintero recibe comida de voluntarios de Protección Civil. / Irma Collín

El trabajador llegó hace varios años a España y le contrató una empresa portuguesa para trabajar en la construcción en España, donde estuvo siempre, pese a que su permiso de trabajo y residencia era en Portugal. El año pasado contactó con él la empresa portuguesa Fonsat & Satorra. Primero trabajó en Madrid, pero el 24 de mayo de 2025 fue destinado a Asturias. Su contrato estaba registrado en Portugal y estaba dado de alta en la Seguridad Social de ese país. Solo piso Portugal para realizar esos trámites.

En Asturias le destinaron a la reforma del Centro Social de Ventanielles. Esta obra está adjudicada a Sardesa y Construcciones Serrot en UTE, quienes contrataron los forjados a la sociedad gijonesa Hispana de Estructuras del Noroeste Siglo XXI. La empresa gijonesa la contrató a su vez a Fonsat desde abril de 2024. Por este contrato, Fonsat se comprometía, sin especificar obra y plazo, a facilitar encofradores en diferentes obras, que se facturarían a 22 euros la hora para un oficial de primera, la categoría que tenía Quintero.

Según la denuncia, en este caso estaríamos ante un caso de cesión temporal de trabajadores, pero Fonsat no es una empresa de trabajo temporal, sino una constructora, por lo que sería una cesión ilegal de trabajadores.

En la obra de la UTE, Fonsat puso los trabajadores. En ese marco, el 3 de diciembre de 2025, una columna de matal le cayó en la espalda a Andrés Quintero. Le intervienen y queda parapléjico, paralizado de cintura para abajo.

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Andrés Quintero en su apartamento. / Irma Collín

La empresa, aunque le pagó el apartamento, intentó, por razones obvias, que el trabajador se trasladase a Portugal. El trabajador cobraba 800 euros en un puesto que a trabajadores españoles se les paga por 2.000, algo que alguien calificaría de "dumping laboral" Y la normativa es diferente a la española. A Quintero lo indujeron de manera engañosa a desplazarse a Oporto para pasar consulta en la mutua. Allí intentaron instalarle en una vivienda antigua sin condiciones de accesibilidad adecuadas. En el citado viaje, la hermana de Quintero fue arrollada por un coche, y aún se está recuperando de las lesiones.