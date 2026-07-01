Enoturismo e historia, en Bodega Palacio de Nevares

Hay lugares que se visitan y otros que se viven. La Bodega Palacio de Nevares, situada a los pies de la Sierra del Sueve, en un enclave privilegiado del oriente de Asturias, invita a descubrir un proyecto vitivinícola tan singular como su entorno. Aquí, donde los viñedos se encuentran más al norte del norte de la Península Ibérica, el paisaje atlántico, el clima y la tierra dan forma a vinos con una personalidad única y convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

La propuesta «Orígenes, al norte del norte» va mucho más allá de una simple visita a una bodega. Es un recorrido por la historia de un territorio, por la recuperación de un paisaje agrícola y por la apuesta decidida de elaborar vinos de calidad en una tierra tradicionalmente vinculada a la sidra. Una invitación a conocer de cerca cómo nace un vino con identidad propia, desde la viña hasta la copa.

La experiencia comienza en el viñedo Begoña, plantado con Albarín, una variedad de uva autóctona asturiana que encuentra en este entorno unas condiciones excepcionales para expresar todo su potencial. Durante el recorrido guiado, el visitante descubre cómo la cercanía del mar, la influencia del clima atlántico y la riqueza del suelo imprimen un carácter inconfundible a cada cosecha. Caminar entre las viñas permite comprender la estrecha relación entre el paisaje y el vino, mientras se disfruta de unas vistas privilegiadas de la Sierra del Sueve y de un entorno donde conviven viñedos, pumaradas, avellanos y bosques.

La bodega Palacio de Nevares, bajo la niebla. / Cedida a LNE

La bodega, en una antigua estabulación ganadera

La visita continúa en la propia bodega, ubicada en una antigua estabulación ganadera cuya arquitectura original de nave abovedada ha sido cuidadosamente conservada. Su diseño en dos niveles permite aplicar la vinificación por gravedad, un sistema que aprovecha el desnivel natural para trasladar el mosto sin necesidad de bombas, preservando así toda la pureza de la uva y favoreciendo un proceso de elaboración más delicado y sostenible. Los visitantes conocen cada una de las fases de elaboración. Las uvas, vendimiadas manualmente en pequeñas cajas y procedentes de viñedos situados a escasos metros de la bodega, pasan por un proceso de selección, despalillado y prensado antes de iniciar una fermentación que culmina con la crianza. Presidiendo la finca se alza el imponente Palacio de Nevares, antiguo solar de los Estrada y Cordero de Nevares, señores del Coto de las Arriondas durante la Edad Moderna. La torre renacentista-barroca de los siglos XVI y XVII constituye el núcleo más antiguo del edificio, al que posteriormente se incorporaron ampliaciones en los siglos XVIII y XIX. Su arquitectura refleja la evolución de los grandes palacios rurales asturianos. El proyecto de Palacio de Nevares representa una transformación singular: convertir un territorio sin tradición vinícola en un referente para la elaboración de vinos atlánticos capaces de expresar la identidad del paisaje asturiano.

El recorrido finaliza con una degustación sensorial de tres vinos Palacio de Nevares, una oportunidad para apreciar los matices que aporta este singular terroir y comprender cómo cada botella refleja el carácter de una tierra donde el verde de los prados y el azul del Cantábrico conviven a tan solo diez kilómetros de distancia. La degustación se desarrolla en un ambiente relajado, ideal para disfrutar sin prisas de los aromas, sabores y sensaciones que ofrece cada vino, mientras el paisaje invita a prolongar la estancia.

«Orígenes, al norte del norte» es una propuesta pensada para todos los públicos: desde quienes desean iniciarse en el mundo del vino hasta aficionados y amantes del enoturismo que buscan descubrir proyectos diferentes. También resulta una excelente opción para visitas en grupo, reuniones familiares, encuentros entre amigos o celebraciones especiales en un entorno natural de enorme belleza.

En verano, la experiencia está disponible todos los días de la semana, excepto los lunes y martes. Una ocasión perfecta para conocer uno de los proyectos vitivinícolas más originales de Asturias, recorrer sus viñedos, descubrir la historia del Palacio y dejarse sorprender por unos vinos nacidos en el lugar más septentrional de la viticultura peninsular.

Reservas:www.bodegapalaciodenevares.com.