La escritora y ensayista Remedios Zafra, en la Escuela de Verano Laboralista de CCOO en Oviedo: “La tecnología parte con la ventaja de haber conseguido la confianza de nuestra intimidad”

En una época dónde la presencia de la inteligencia artificial y la precariedad laboral reinan en numerosos ámbitos profesionales, es importante poner en valor la importancia del ocio personal y evaluar como puede afectar a nuestro futuro. Para ello, Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025, lideró este miércoles un concurrido coloquio enmarcado en la segunda edición de la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo organizada por Comisiones Obreras (CCOO).

En el acto, celebrado en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la escritora, profesora e investigadora cordobesa dialogó con Diego Álvarez Alonso, profesor titular de la Universidad de Oviedo sobre precariedad, trabajo, feminismo y sindicalismo en la era digital.

Revolución Industrial 4.0

Según Zafra, la llegada a nuestra vida cotidiana de las nuevas tecnologías ha reconfigurado la manera en la que nos relacionamos con nuestro trabajo: “Hay un cambio en la manera en que avanzamos desde la vida al trabajo. Esa separación ha desaparecido, ahora el trabajo vive con nosotros”. La influencia tecnológica se ha amplificado en los últimos años y han convertido la celeridad o el estrés en actores normalizados en el ámbito laboral.

“La rueda productiva hace que solo prime el aquí y el ahora, favoreciendo la homogeneización de la creatividad”. Zafra ilustra esta afirmación referenciando la forma en la que se cultivan los olivos en su Córdoba natal, en la que se unifican las plantaciones para facilitar la entrada de la tecnología: “Esto implica riesgos a la hora de hacerlo con humanos, ya que dicha homogeneización limita la imaginación”.

Remedios Zafra, durante un momento del coloquio / Luisma Murias

Además, apunta uno de sus principales logros: “La tecnología parte con la ventaja de haber conseguido la confianza de nuestra intimidad”. Las personas ya no preguntan sus dudas o comentan sus inquietudes con la persona que tienen al lado, sino que lo hacen con Internet o, más recientemente, con los chats de las inteligencias artificiales. Es por eso que Zafra remarca la “soledad” que propicia la vida en la red.

La importancia de los sindicatos

La actividad sindical supone para la ensayista el “mayor vínculo” que puede proteger a los trabajadores del futuro de este tipo de problemas. También es importante el valor de otros colectivos como el feminismo o la creación de agendas de derechos laborales que regulen la transformación digital y el peso del poder económico sobre el poder democrático.

Por otro lado, el programa de la Escuela de Verano continuará los próximos días, destacando un coloquio a las 13.00 horas titulado “La construcción constitucional del conflicto colectivo”, con María Emilia Casas Baamonde, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y expresidenta del Tribunal Constitucional; e Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo