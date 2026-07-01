La Fundación Banco de Alimentos de Asturias premiada por los Galardones Haz+
Entre los premiados también destacan la Asociación Parkinson Asturias, ASATA y la Asociación Emburria
Lucia Rodriguez Alonso
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias ha dado a conocer este miércoles los galardonados de esta tercera edición. Los Galardones Haz+ nacieron con el objetivo de visibilizar y premiar a aquellos que generan un impacto positivo en la sociedad; mejorando la calidad de vida de las personas, participación social e innovación.
La Comisión Evaluadora y valorados los criterios establecidos en las bases, han acordado conceder los siguientes reconocimientos: Galardón al Trabajo en Comunidad: Fundación Banco de Alimentos de Asturias, la cual garantiza el acceso a alimentos a miles de personas y familias asturianas; Galardón a la Participación Social: Asociación Parkinson Asturias, promoviendo espacios de apoyo, acompañamiento e implicación en la mejora de su calidad de vida; Galardón a la Innovación en el Medio Rural: Asociación Emburria, por acercar recursos, terapias, empleo y nuevos proyectos de vida a las personas con diversidad funcional del oriente de Asturias, contribuyendo al desarrollo inclusivo del medio rural.
Además, el Galardón a la Sostenibilidad: ASATA – Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social, por su compromiso continuado con la economía social, el empleo inclusivo, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico centrado en las personas; Galardón a la Innovación Pública: Ayuntamiento de Fuenlabrada, por impulsar un modelo innovador de gestión de los servicios sociales basado en el uso de datos, la anticipación y una atención más eficaz; Galardón a la Trayectoria en los Servicios Sociales: José Antonio García Santaclara, fundador de la Fundación Siloé, en reconocimiento a una vida dedicada a acompañar a personas en situación de exclusión y vulnerabilidad.
Con estos reconocimientos, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la Mesa del Tercer Sector quieren valorar y destacar el compromiso de quienes, desde distintos ámbitos, trabajan todos los días por construir una sociedad mejor y llegar a una Asturias más inclusiva, solidaria y cohesionada.
La entrega del acto tendrá lugar durante la III Gala Haz+, que se celebrará el próximo 28 de septiembre de 2026, a las 18.00 horas, en el Auditorio de Oviedo, en un acto que reunirá a representantes institucionales, entidades sociales, empresas y ciudadanía.
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