Juan Cofiño renuncia a presidir el Comité Autonómico de la FSA y ya no tiene ningún cargo orgánico en el partido

Cambio de calado en la Federación Socialista Asturiana (FSA) en un momento clave, con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado e histórico del socialismo asturiano, ha renunciado a su cargo como presidente del Comité Autonómico, el máximo órgano de la Federación entre congresos.

Cofiño fue elegido para esa función en enero de 2025, durante el 34.º Congreso de la FSA. Ahora, el presidente de la Junta da un paso al lado. Su salida se produjo hace semanas, aunque se hizo efectiva en el Comité Autonómico celebrado este lunes en Oviedo.

Este movimiento deja, además, otra lectura: Cofiño ya no tendrá ningún cargo orgánico en el partido. Hasta 2025 formó parte de la Comisión Ejecutiva Autonómica, el máximo órgano de dirección de la FSA. Desde entonces asumió la presidencia del Comité Autonómico y ahora mantendrá únicamente su cargo institucional como presidente de la Junta General, ya sin ninguna vinculación orgánica con el partido.

La FSA ya tiene quien sustituya a Cofiño al frente del Comité Autonómico. Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, será la nueva presidenta y ya ejerció de ello el lunes. La salida de Cofiño, según las fuentes consultadas, responde a la voluntad del dirigente socialista de preservar la independencia de la Presidencia de la Junta en un momento en el que, como él mismo ha señalado en varias ocasiones, se vive una gran tensión política en el Parlamento asturiano entre los dos grandes partidos, el PSOE y el PP.

La semana pasada, el portavoz parlamentario adjunto del PP, Luis Venta, acusó al propio Cofiño de actuar de forma "partidista". Cofiño, ya alejado de la dirección del partido tras abandonar la Ejecutiva, entiende que lo más positivo para preservar el buen clima parlamentario es dejar también la presidencia del Comité Autonómico, según las fuentes cercanas consultadas.

Su paso al lado en el partido va acompañado de una progresiva pérdida de protagonismo. Cofiño fue el número dos de Adrián Barbón en el Gobierno regional durante la anterior legislatura, ejerciendo como vicepresidente, referente para el sector empresarial y hombre clave en los principales asuntos del Ejecutivo asturiano, que gobernó en solitario entre 2019 y 2023, a diferencia de lo que sucede ahora, con IU como socio minoritario. Este partido se mostró muy crítico con varias leyes impulsadas por Cofiño, como la Ley de Calidad Ambiental. Su salida del Gobierno allanó entonces el camino para un entendimiento entre PSOE e IU, que finalmente se produjo. En junio de 2023, Barbón anunció que Cofiño sería el candidato del Grupo Socialista para presidir la Junta General, cargo que logró con los apoyos de PSOE, IU y Foro.

Tensión con el alcalde de Villaviciosa y enfado del SOMA-FITAG-UGT

El Comité Autonómico del lunes, además de ratificar la salida de Cofiño, dejó varios momentos reseñables. Pese a que se trató de un cónclave relativamente tranquilo, según las fuentes consultadas, también hubo críticas hacia la dirección del partido. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, fue uno de los que verbalizó su malestar y habló de incumplimientos por parte del Ejecutivo regional. Además, se mostró poco confiado en el rumbo del PSOE de cara a 2027, cuando coincidirán las elecciones autonómicas y municipales.

A su vez, en la reunión de los socialistas también se verbalizó el malestar del SOMA-FITAG-UGT en el contexto del preacuerdo entre Hunosa y los sindicatos mineros para el nuevo plan de la empresa, que contempla una inversión de 130 millones de euros y un incremento de la plantilla de 160 trabajadores, lo que dará estabilidad a la compañía al menos hasta 2050.

El enfado del SOMA llega tras un encuentro celebrado en La Moncloa el pasado martes, al que acudió Adrián Barbón, presidente del Principado, acompañado por el consejero de Ciencia, Borja Fernández, y por el director de la Oficina Económica, José Sicre, en la parte final de la negociación. En el sindicato no sentó bien que esa reunión pudiera interpretarse como una implicación decisiva del Gobierno regional, teniendo en cuenta que las negociaciones duraron tres años y sumaron 47 reuniones oficiales, además de otros encuentros informales. Fuentes sindicales aseguraron que el último contacto oficial del Principado se había producido en diciembre de 2024.

José Luis Fernández Roces, secretario de Organización y número dos del secretario general, José Luis Alperi, intervino y aseguró que "no puedo aceptar que nadie llegue en el tiempo de descuento a atribuirse un gol", dejando el mérito de la negociación en los representantes sindicales y reconociendo su trabajo por "respeto y honestidad".

Jesús Armando Fernández Natal, "Mandi", miembro del SOMA y presidente del Montepío de la Minería Asturiana, tomó la palabra en el Comité Autonómico e hizo referencia a ese encuentro. "El encuentro clave que yo conozco en La Moncloa es el Consejo de Ministros. Porque si hubo otro, el que haya estado se convierte en reo de los acuerdos y destruye caminos centenarios de entendimiento", destacó.