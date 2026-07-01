El naval, encabezado por los grupos asturianos, en máximos de actividad

La construcción naval privada española, encabezada por los grupos asturianos Armón y Gondán, que acaparan más de la mitad de la actividad, cerró el último ejercicio con una cartera de 65 buques por un importe conjunto superior a los 3.000 millones de euros. En su mayor nivel de actividad en los últimos tres lustros.

El dato fue destacado ayer durante la junta general de accionistas de Pymar, que fue clausurada por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en compañía del presidente de Pymar, el asturiano Álvaro Platero, y la consejera delegada, Almudena López del Pozo.

Esa cartera de 65 buques por un importe conjunto superior a los 3.000 millones de euros generan cerca de 16 millones de horas de trabajo. A ello se suman más de 1.000 grandes proyectos de reparación y transformación naval, con una facturación que supera en más de un 15 % la media del último lustro. Son datos que sitúan a los astilleros privados españoles en su mayor nivel de actividad de los últimos 15 años.

En su intervención, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que "el sector naval español es un ejemplo de cómo la apuesta por la innovación, la especialización y el valor añadido fortalece la base industrial de España y de Europa". Asimismo, subrayó que "detrás del éxito del sector hay una política pública muy activa y una colaboración público-privada ejemplar".

Por su parte, la consejera delegada de Pynar, Almudena López del Pozo, centró su discurso de clausura en tres claves que, a su juicio, explican la transformación del sector: la apuesta por la innovación tecnológica, el respaldo de instrumentos financieros sólidos y la cooperación público-privada. "Preservar nuestras capacidades industriales significa preservar nuestra capacidad de decidir", afirmó López del Pozo, quien reivindicó el papel "insustituible" de la industria naval española en la autonomía energética y estratégica de la Unión Europea.

En la junta se destacó que la industria naval española genera 89.000 empleos directos e indirectos y aporta más de 12.700 millones de euros a la economía nacional. El 90% de su contratación procedente de pedidos internacionales, por lo que el sector es uno de los motores exportadores de la industria española.

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Desde Pymar se resaltó que España se mantiene por quinto año consecutivo como la segunda potencia naval de la UE en contratación y cartera de pedidos y que los astilleros privados españoles son, además, referentes mundiales en los segmentos de mayor valor añadido: buques de apoyo a campos eólicos marinos, oceanográficos, acuicultura, grandes pesqueros, transporte de pasajeros y seguridad y defensa.