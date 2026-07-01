El PP acusa al Gobierno asturiano de denegar ayudas económicas para el engorde de terneros a casi 2.500 ganaderos

El diputado y portavoz adjunto de los populares asturianos, Luis Venta Cueli, ha denunciado que el 60% de las solicitudes de la campaña de la PAC (Política Agraria Común) de 2025 han sido rechazadas por el Ejecutivo socialista. Según el popular, el Gobierno de Adrián Barbón “vuelve a dar la espalda al campo asturiano al dejar sin ayudas para el engorde de terneros a cerca de 2.500 ganaderos de la región”.

Venta apunta a los datos del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): "Si en la campaña de 2024 el Ejecutivo autonómico dejó sin ayudas al 70% de los solicitantes, en 2025 vuelve a repetir el mismo patrón al excluir a más del 60% de las solicitudes”. Para el PP, este descenso porcentual "no responde a una mejora de la gestión, sino al hecho de que cada vez son menos los profesionales que acuden a solicitar unas ayudas ante los continuos rechazos”.

Para el diputado popular, los datos de la campaña de 2025 evidencian "el fracaso de la política agraria del Gobierno regional". Según los datos que ofrece el parlamentario, de las 4.331 solicitudes de ayudas al engorde de terneros nacidos en Asturias, fueron denegadas 2.053 (47%). La ayuda media concedida apenas alcanza los 900 euros por explotación. Y de las 521 solicitudes al engorde sostenible de teneros, 387 fueron denegadas (75%), lo que sitúa la ayuda media concedida en apenas 210 euros por explotación. Venta considera que estas cifras desmontan el discurso del Ejecutivo sobre su supuesto compromiso con el medio rural. "No se pueden anunciar pactos para el campo mientras miles de ganaderos descubren en el BOPA que han quedado excluidos de las ayudas", señala.

Por otro lado, el parlamentario Luis venta recuerda que el Gobierno de Barbón rechazó la propuesta presentada por el Partido Popular, respaldada por las organizaciones agrarias, para establecer una línea específica de ayudas al cebo de terneros. De haberse aprobado esa iniciativa, un ganadero que cebase cinco terneros habría podido percibir 1.500 euros, frente a los aproximadamente 185 euros que recibe actualmente por ese mismo número de animales a través de las ayudas concedidas.

Debido a esto, Venta acusa contundentemente al Gobierno y al Presidente del Principado, Adrián Barbón, de un "revanchismo político antiganadero, porque (Barbón) es consciente de que los ganaderos son antiBarbón”.