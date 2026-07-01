La UE recorta desde hoy la entrada de acero libre de aranceles, medida que beneficia a la siderurgia asturiana
Los países con acuerdos de libre comercio se repartirán la mitad de la cuota gratuita
La Unión Europea activa hoy las nuevas reglas que recortan en un 47% el volumen de acero que puede entrar al mercado comunitario libre de arancel y eleva hasta el 50% (frente al 25% actual) el recargo sobre el resto de importaciones que superen ese contingente; una medida con la que el bloque busca proteger a la industria siderúrgica europea de la sobreproducción global, en especial de China, y que beneficia a la siderurgia asturiana, con 5.000 empleos directos.
La Comisión Europea publicó ayer el reglamento que define el reparto de los contingentes arancelarios entre los países exportadores y que reemplaza a las salvaguardas temporales que expiraron ayer.
A partir de hoy se reducen las importaciones libres de arancel a la Unión Europea de un total de 26 categorías de productos siderúrgicos, aunque el peso de esta limitación se repartirá de manera diferente con socios comerciales, por ejemplo con contingentes más altos para los países con los que el bloque tiene Acuerdos de Libre Comercio.
La UE reserva la mitad de la cuota anual de importación –9,15 millones de toneladas del total de 18,3 millones– a los socios comerciales con los que tiene regímenes de libre comercio, mientras que la otra mitad estará disponible "sin discriminación" para todos los países, incluidos aquellos que ya tienen acceso a la primera mitad.
"Ofrecemos a los participantes del mercado previsibilidad a través de reglas de distribución de cuotas claras y transparentes, al tiempo que aplicamos una metodología justa y objetiva", defendió el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que recalcó que las nuevas reglas respetan un "cuidadoso equilibrio" con los pactos comerciales con terceros países y con el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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