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URA denuncia impagos de las ayudas de ganadería ecológica a horas de fin del plazo legal

La organización exige a la Consejería que abone las ayudas pendientes, destacando su importancia para la viabilidad de muchas explotaciones

La ganadería extensiva es una de las actividades beneficiarias de estas ayudas

La ganadería extensiva es una de las actividades beneficiarias de estas ayudas / Ángela Justamante

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Miguel Guerrero

Oviedo

A menos de 24 horas para que finalice el plazo para efectuar los pagos de la PAC (Política Agraria Común), son muchos los ganaderos que denuncian no haberlos recibido en su totalidad. Entre ellos están los perceptores de pagos para la adopción y mantenimiento de prácticas de Ganadería ecológica que, a pesar de cumplir los requisitos y exigencias, no han recibido todavía el dinero que les corresponde.

Si bien en los últimos años este pago se hacía regularmente en diciembre, no ha sido así en el presente ejercicio. URA (Unión Rural Asturiana) destaca haber trasladado a la Consejería en reiteradas ocasiones su preocupación por el estado en el que se encuentran estos ganaderos. Desde la administración, se aseguraba ya en el mes de abril que los pagos estaban listos y se recibirían "en los próximos días". Los retrasos se atribuyeron a problemas para implantar la app SGA y no a una falta de recursos.

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URA asegura también haber pedido en la primera semana de junio una reunión para aclarar la situación, pero no recibieron respuesta alguna de la Conserjería que, por otro lado, publicó en sus redes sociales que ya se habían hecho los pagos y que hacían un "balance muy positivo". Ante esta situación, URA exige que se hagan cuanto antes los pagos pendientes, destacando su importancia para cubrir el incremento de costes a los que se enfrenta el sector debido a la escasez de lluvias que está esquilmando los pastos y cultivos.

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