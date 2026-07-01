¿Cómo se verá el eclipse solar del 12 de agosto desde cada uno de los 78 concejos asturianos? LA NUEVA ESPAÑA lanza un simulador que recrea el histórico fenómeno astronómico

¿Quieres saber cómo se vería el histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto desde los 78 concejos asturianos? LA NUEVA ESPAÑA ha realizado un simulador que permite adelantarse al fenómeno astronómico de este verano, un acontecimiento único que no se repetía desde hace 120 años. Asturias será "el mejor escenario del mundo" para observarlo, ya que todo el Principado está dentro de la denominada franja de totalidad. Serán casi dos minutos –exactamente 1 minuto y 48 segundos, entre las 20.27 y las 20.29 horas– de oscuridad total cuando la Luna tape completamente el Sol.

Para facilitar su observación, el Gobierno del Principado, bajo el lema "El cielo desde el paraíso", ha reunido los 78 mejores puntos de observación en la región, uno por concejo, identificados en colaboración con los ayuntamientos, la Delegación del Gobierno y la empresa Allande Stars. Para la gran cita, además, se reforzará el transporte con más expediciones, vehículos de mayor capacidad y ampliación de horarios: 36 itinerarios en 30 concejos hasta las 23.00 horas en las lanzaderas de los puntos de observación, y líneas metropolitanas hasta la 1 de la madrugada en el área central.

El simulador de LA NUEVA ESPAÑA muestra esos 78 puntos destacados dentro de un mapa de Asturias. También incorpora un buscador para acceder a ellos. Al margen de estas zonas privilegiadas, en la herramienta se puede buscar cualquier lugar de la región. Una vez seleccionada la ubicación, se simula los casi dos minutos de eclipse solar. En el lado derecho de la pantalla, se ofrece información sobre los posibles obstáculos que se pueden encontrar en el horizonte y las horas de cuándo empieza el fenómeno, cuándo llega a su totalidad y cuándo finaliza.