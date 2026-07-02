La AEMET advierte que una masa de aire muy cálido se aproxima a Asturias, disparando los termómetros

Una masa de aire muy cálido llega a Asturias. La región se prepara para vivir un nuevo fin de semana de temperaturas sofocantes, próximas a los 40 grados. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para el domingo se esperan máximas de 37 grados en el Suroccidente, de 34 en el centro y las Cuencas y de 28 en zonas costeras como Gijón. El buen tiempo se prolongará durante el inicio de la próxima semana.

Hoy ya se nota la subida del calor, después de unos días de inestabilidad. Para la jornada de sol, se esperan temperaturas de hasta 26 grados. Mañana, viernes, los termómetros se mantendrán más o menos iguales. Este es el pronóstico de la AEMET: "Nuboso con nubes bajas, que podrían ir acompañadas de algunas brumas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera, abriéndose claros en las horas centrales. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la mitad occidental durante las horas centrales. Temperaturas mínimas en aumento en la Cordillera y con descensos ligeros en el resto. Temperaturas máximas en aumento ligero. Vientos flojos o con intervalos moderados de componente este".

El verdadero ascenso de temperaturas se producirá el sábado, con máximas de 30 grados. Para este día, la AEMET prevé cielos pocos nubosos o despejados y probabilidad de alguna bruma dispersa en la Cordillera al principio y final del día. El domingo, el mercurio seguirá subiendo. Se esperan 37 grados en Cangas del Narcea, 34 en Langreo, 33 en Oviedo, 30 en Navia, 29 en Avilés, 28 en Gijón y 27 en Llanes.

Son temperaturas que se aproximan a las registradas hace tan solo unos días, cuando se batieron todos los récords del mes de junio con máximas de 40,6 grados en Cabrales.

Un verano más cálido

Las previsiones de la AEMET para todo el verano son buenas. Hay un 70% de probabilidad de que el estío sea más cálido de lo normal, por lo que nos esperan meses de muchas olas de calor.