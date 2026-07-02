Agenda: qué hacer hoy jueves 2 de julio en Asturias

Oviedo

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición "Raigambre"

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra "Raigambre", una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Exposición fotográfica

El Centro Social Buenavista acoge del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Gijón

Concierto de Mala Rodríguez

Las puertas del recinto ferial Luis Adaro de Gijón se abren de 17.00 a 4.00 horas, de lunes a viernes, y el sábado y domingo, de 16.00 a 4.00 horas. A las 20.30 horas de hoy se celebrará el concierto de "Cindy Cats" en el escenario "Thunder Bitch", y a las 22.00 horas será el turno de Mala Rodríguez en el escenario principal.

Festival de Música Antigua

En el marco del ciclo "Música Antigua Xixón" que tendrá lugar hasta el 5 de julio, la Biblioteca Jovellanos acoge a las 18.00 horas la ponencia de Sara Águeda titulada "Ellas renacen", será una conferencia previa a su concierto, en el Antiguo Instituto, a las 20.00 horas. En ambos casos la artista defiende un programa que recrea la práctica musical de la mujer renacentista fuera del marco secular.

Escuela de Comercio

Entre los días 1 y 3 de julio, se celebra en la Escuela de Comercio la Escuela Feminista Rosario de Acuña, con ponencias en horario de mañana y tarde. Hoy tendrá lugar la inauguración, a las 9.15 horas, y la habitual ponencia inaugural de Amelia Valcárcel, a las 9.30. Alicia Puleo, Ángeles Álvarez y María José Capellín son otras de las ponentes de la jornada de hoy.

Antiguo Instituto

A las 11.30 horas dará comienzo la inauguración del anuario sobre Covadonga Valdés Moré. Exposición que se podrá visitar hasta el 19 de julio

Verano a la romana

Hasta el 20 de septiembre, se podrá disfrutar de "Diviértete en familia", una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

CMI de El Llano

Durante todo el mes de julio el centro acoge "Biografías de una isla", una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra "el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras".

CMI Pumarín Gijón-Sur

El centro municipal acoge a las 19.30 horas una charla divulgativa impartida por José Santiago Gándara Rivas, miembro de la Sociedad Astronómica OMEGA, que se titula "Eclipse total de sol en Gijón" y que ayudará a contextualizar la importancia del eclipse del próximo 12 de agosto.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy, visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título "Centenario Amador (1926-2026)". La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición "Territorios subjetivos", de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición "Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970", que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés

Humor, circo, magia, teatro y títeres

La plaza de España acoge la primera jornada del XXIII Festival AstuRisas, con espectáculos gratuitos de humor, circo, magia, títeres y teatro. Actuarán Balagán Circus, a las 17.00 horas; Mago Kreston, a las 18.00; Pablo Picallo, a las 19.00, y Zorro Gallego, a las 20.00 horas.

Taller de ecoficciones

La Factoría Cultural acoge, de 18.00 a 20.00 horas, el taller "Laboratorio EcoFicciones de Andrea Molina", dentro de la Bienal Climática. La propuesta invita a imaginar futuros posibles para Avilés mediante escritura breve, poesía, dibujo, collage, audio y vídeo.

Violín en la calle

La calle Palacio Valdés acoge, a las 20.00 horas, una nueva cita del Veranín de ART Street, con la actuación de Ana Cora, violinista profesional originaria de Ucrania, con trayectoria en teatros, orquestas, grandes escenarios internacionales y cruceros.

Inglés en el Fuero

La terraza del edificio Fuero acoge, de 17.00 a 18.00 horas, la actividad juvenil "Let’s talk", una propuesta para practicar inglés cantando, jugando y divirtiéndose, sin necesidad de tener nivel previo y abierta a la participación los jueves que se quiera.

Mural juvenil

El patio del edificio Fuero acoge, de 10.00 a 14.00 horas, la actividad de arte comunitario "El Muro", dirigida a adolescentes de 12 a 16 años. Los participantes crearán un mural colectivo sobre identidad y valores, en un proceso de co-creación artística.

Paseos por la ría

El puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salida desde el pantalán 10. Los jueves hay viajes con visita al Espacio Portus y al Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas.

Mortadelo y Filemón

La Sala de Cómic de Avilés mantiene abierta la exposición "La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España", con 39 portadas de Ibáñez. Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición "Naturalezas vivas", con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló, Jaume Plensa o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en Avilés

La Casa de Cultura acoge la exposición "La memoria de lo cotidiano", con obras de la colección Pérez Simón. La muestra reúne pintura y escultura de quince artistas, entre ellos Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

"Presente y pasáu de la gaita n’Ayer" es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita , en junio, es de 16.00 a 21.00. En julio, de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites "El Gumial".

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Semana cultural de los Gaiteros del Carbón en Laviana

El grupo musical Gaiteros del Carbón celebran su décimo aniversario con una semana cultural. Hoy, desde las 17.00 horas y a las 19.30 habrá, en el Cida, curso de baile tradicional gallego y de gaita gallega, con Pablo Seoane.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición "Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio". Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza "Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza", con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, "Daichi". Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

"Miradas", exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva "Historias infinitas. Miradas".

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta hoy, 2 de julio, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

"Tierra y Sal", obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge "Tierra y Sal", una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

"La bala", cine y coloquio con Carlos Iglesias en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes proyecta a las 18.00 horas "La bala", película dirigida por Carlos Iglesias. La historia sigue a Julián, un sacerdote de una familia acomodada que viaja para cumplir la última promesa hecha a su madre: recuperar el cadáver de su tía, una enfermera de la División Azul fallecida en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la proyección habrá un coloquio con el director sobre la película, el rodaje y las claves de esta historia de memoria, búsqueda y redención.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva "Misión dinotiempo". Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como "¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!" a las 13.00; "Jugando con dinosaurios" a las 16.30; y "Un paseo entre dinosaurios" a las 17.30. Los miércoles se ofrece "Dinoaventura Cromos" y los domingos, "Operación T-Rex: salvemos el Museo". Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

"Interludio", pintura de Helena Toraño en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge "Interludio", una muestra pictórica individual de la artista llanisca Helena Toraño, comisariada por Ainhoa Janices. La exposición propone un recorrido por un universo figurativo en el que el mar funciona como protagonista y como vehículo de estados de ánimo como la calma, la nostalgia o la admiración por la inmensidad. Puede visitarse gratis en la planta baja de la Casa de Cultura, de martes a sábado, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Occidente

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

Noticias relacionadas

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.