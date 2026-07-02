Alarma a un paso del Negrón por un gran incendio en el entorno del embalse de Barrios de Luna que cubre de humo la autopista Asturias-León
El fuego comenzó la pasada zona en una ladera próxima a la carretera, de gran pendiente y dificultad de acceso para medios terrestres
Incendio a un paso del Negrón. Una gran columna de humo ha alertado este jueves a los conductores que circulaban por la AP-66 (autopista Ruta de la Plata), en la vertiente leonesa, por un fuego que comenzó la pasada noche (se declaró a las 21.08) en una ladera próxima a la carretera, de gran pendiente y dificultad de acceso para medios terrestres. El incendio tiene lugar en Senas de Luna (Villablino), muy cerca del icónico puente atirantado sobre el embalse de Barrios de Luna.
La carretera, por la que pasan cientos de conductores asturianos cada día procedentes de la Meseta, está envuelta por una gran columna de humo. En la zona trabajan una decena de medios para su extinción, aunque no está siendo fácil, como advierte la Junta de Castilla y León, dado la gran pendiente del terreno. En estos momentos hay dos cuadrillas terrestres, una autobomba, dos BRIF y dos helicópteros.
Las causas de las llamas están en investigación y por ahora se desconoce la superficie afectada.
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