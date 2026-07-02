Asturias se consolida como primera opción para los turistas y gana en mayo un 5% más de visitantes
El gran éxito de los bonos de descuento y la nueva tendencia de los albergues en Asturia atrapa quienes llegan al Principado
Lucía Rodríguez Alonso
Asturias se ha convertido en un destino de moda entre los turistas, y cada año las cifras de visitantes hacen sombra a las del año anterior; respecto al mercado internacional: solo en el mes de mayo se han registrado un 5,51% más de turistas y un 5,68% más de estancias. Pero no solo en el ámbito internacional, sino que incluso ha aumentado el número de visitantes gallegos, vascos y andaluces.
¿Será elegida Asturias por su atractivo clima, después de las altas temperaturas que han iniciado este verano? Además de su clima, también ayudan a este aumento los propios asturianos. Un 8,71% han contribuido a estos positivos resultados, gracias a los bonos de descuento del Gobierno del Principado, destacando el Bono Comercio Asturias, que permite impulsar las compras en el comercio local; y el Bono Turismo Rural Asturias, con el que se ahorra a la hora de reservar alojamiento. Ambos reducen la barrera del precio e incentivan asimismo el disfrute de los propios asturianos.
Muchos de estos viajeros optan por albergues, una modalidad que ha aumentado su demanda en un 13,24%, hasta alcanzar las 14.961 pernoctaciones, principalmente procedentes de iniciativas escolares y juveniles, propias del verano. Estos alojamientos ofrecen actividades organizadas para exprimir al máximo la estancia, y la otra parte de ellos acompañan a los peregrinos en su paso por estas tierras. Se han registrado 6.199 usuarios en lo que llevamos de año, un 20,3% más que el año pasado en el mismo periodo.
Los datos hacen ver que se seguirá hablando del Principado de Asturias en los meses estivales también como comunidad referente para pasar unos días no solo de vacaciones, sino en cualquier momento del año, llegando ya a rozar las 450.000 estancias en mayo. Amantes de la naturaleza, gastronomía, cultura... vuelven a elegir Asturias por encima de otras comunidades, y también aquellos que buscan ahorrarse dinero en sus vacaciones.
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