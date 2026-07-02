Asturias necesita más de 700 enfermeros y enfermeras para atender la próxima jubilación masiva de la generación del 'baby boom'
El presidente del colegio profesional advierte: "La falta de apuesta por la enfermería es evidente y trae consigo un deterioro de los cuidados de la población más vulnerable y frágil"
Nacho Blanco
Faltan enfermeras y enfermeros y la necesidad en Asturias se acrecienta día a día. Es una realidad que ha puesto sobre la mesa el Colegio de Enfermería de Asturias: se estima que la región necesita un total de 752 enfermeras para conseguir igualar la media que propone la Unión Europea. De esta manera, la institución evidencia la escasez de estas profesionales en Asturias, cuya situación demográfica es una de las más preocupantes en todo el continente.
La comunidad autónoma cuenta con una proporción de 7,37 profesionales por cada 1.000 habitantes (7.390 enfermeras para el más de millón de habitantes que tiene Asturias), insuficiente para la media europea que se sitúa en 8,12. Para salvar esa diferencia y llegar a esa cifra, el Principado debería contar con 8.142 enfermeras, es decir, incrementar en 752 la presencia de profesionales en el sector.
Aunque el total asturiano está por encima de la media nacional (que se sitúa en 6,45 enfermeras), este dato aparentemente positivo se tiene que coger con pinzas: el contexto poblacional de la región padece de un elevado envejecimiento, con una demanda de cuidados que seguirá en aumento durante los próximos años. Debido a esto, se necesitará una cantidad de profesionales mayor para garantizar una atención efectiva.
La falta de profesionales formados ante la jubilación masiva de la generación conocida como "baby boom", genera una gran preocupación en el sector. Lo verbaliza Esteban Gómez Suárez, presidente del Colegio de Enfermería de Asturias. "La falta de apuesta por la enfermería es evidente y trae consigo un deterioro de los cuidados de la población más vulnerable y frágil". Además, destaca el desgaste de "la sanidad en su conjunto" debido a la falta de enfermeras, como en el ámbito geriátrico, en donde solo se forman en Asturias dos enfermeras especialistas.
Insuficiente ratio aunque sube
A pesar de que la media española se sitúa en 6,45 enfermeras, con una subida de nueve centésimas, el país aún se sitúa lejos de los estándares europeos. El Consejo General de Enfermería (CGE) estima que aún faltan unas 100.000 enfermeras en todo el país y califica la subida de anecdótica.
A la cabeza del ránking español se sitúa Cáceres (9,22) con más de un punto por encima de la marca europea. En el otro extremo del espectro se sitúan Pontevedra (4,08), Guadalajara (4,35) y Alicante (4,88), a mucha distancia de los primeros puestos. Asturias se mantiene en la parte media-alta de la clasificación, por encima de provincias limítrofes como Lugo (7,12) o Cantabria (6,77).
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