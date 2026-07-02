Asturias registra1.148 parados menos: la campaña turística borra el efecto de la regularización de inmigrantes

Asturias registró una caída de 1.148 parados durante el mes de junio, situando la cifra total en 48.172, "la séptima más baja de toda la serie histórica", destacó esta mañana el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. El importante recorte del desempleado se ha logrado gracias el inicio de la campaña turística y a pesar de que ya está teniendo impacto en el mercado laboral el proceso de regularización de inmigrantes, que añade presión a la lista de demandantes de trabajo. Según señaló la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, un total de 370 personas procedentes de los procesos de regularización ya se han dado de alta en las oficinas de empleo de la región.

El desempleo. El descenso del paro en junio en Asturias, del 2,33%, fue el cuarto más elevado entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Galicia (3,28%), Castilla y León (2,98%) y Cantabria (2,45%), todas ellas comunidades en las que la campaña turística de verano suele arrancar más tarde (en el Sur y el Mediterráneo el inicio se suele adelantar a mayo). El paro bajó en todos los sectores, especialmente en el sector servicios, con un recorte de 1.155 desempleados, hasta 35.388. Además, bajó en 104 personas en la industria, hasta 3.255; en 16 personas en la construcción, hasta 3.236, y en 31 en la agricultura, hasta 770. En cambio, el paro subió en 158 personas entre el colectivo sin empleo anterior, hasta 5.523 desempleados. Entre el colectivo extranjero el paro subió en 148 personas en junio, un mes en el que ya ha tenido efecto la regularización de inmigrantes.

La afiliación. En cuanto al empleo, el Gobierno regional ya había adelantado que Asturias había rebasado a mediados de junio el listón de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social. Finalmente, en el conjunto del mes registró 402.364 afiliados, lo que supone 2.943 más que el pasado mes. Con respecto al pasado año el incremento es de 8.705 personas, el 2,21%.

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La contratación. En junio se firmaron en Asturias 26.815 contratos laborales, 7.116 más que en el mes anterior y 3.207 más que en junio de 2025. El 84 % de los contratos se realizaron en el sector Servicios. Los contratos indefinidos representaron el 28% del total, mientras que en el conjunto del país este porcentaje superó el 41%.