La Cámara de Comercio presenta su plan para "engrandecer Asturias" a los grupos parlamentarios
La ronda de encuentros arrancó con el Partido Socialista
La Cámara de Comercio de Oviedo afronta una “década decisiva” para Asturias con un plan de acción, “Engrandecer Asturias”, con el que espera impulsar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la región. Una hoja de ruta que este jueves presentó al grupo parlamentario socialista, como arranque a una ronda de reuniones que realizarán con todos los partidos de la Junta.
En esta primera reunión estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira, acompañado por el secretario general, Fernando Villabella, y el director del Área de Desarrollo Empresarial, Nacho Iglesias. Por parte de los socialistas acudieron los diputados Dolores Carcedo y René Suárez.
El objetivo de la entidad cameral es “propiciar un espacio de reflexión compartida sobre los grandes desafíos que afronta Asturias y favorecer un diálogo constructivo en torno a las medidas necesarias para impulsar su desarrollo”.
“Actuar a tiempo sigue siendo posible, pero demorar las decisiones estratégicas tendrá un coste difícil de asumir”, advierten. En este sentido, su plan de acción abordara los retos estructurales de la región con “pragmatismo, consenso y orientación”. Y por ello tienden “la mano a todas las fuerzas políticas y agentes sociales “para sumar propuestas y favorecer acuerdos que permitan fortalecer la competitividad de Asturias y garantizar un futuro de prosperidad para la región”.
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