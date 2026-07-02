De cien euros no baja: el viaje a Asturias en verano, "una estafa", se encarece por carretera, tren y avión y Asturias estalla

El viaje a Asturias en verano se encarece. Tras una etapa de precios más bajos en la alta velocidad, los billetes de tren han vuelto a subir; el avión desde Madrid ronda los 200 euros ida y vuelta, mientras que entrar y salir de Asturias desde la Meseta en coche tiene un coste, solo en peajes, de más de 60 euros si el trayecto parte de la capital de España.

Esa es la foto fija de la movilidad asturiana de cara a un verano para el que se espera una gran afluencia turística. Y las previsiones vienen acompañadas de un importante condicionante: habrá obras en la autopista del Huerna (AP-66) durante todo el verano, con cortes que, como mínimo, se prolongarán hasta noviembre.

Por segundo verano consecutivo, entrar y salir de Asturias por la autopista volverá a convertirse en una "carrera de obstáculos", según denuncian los usuarios habituales del Huerna, debido a los cortes en los túneles por las labores de renovación que ejecuta el Ministerio de Transportes.

Las obras comenzaron en julio del año pasado y, si se cumple este nuevo calendario, cuando concluyan las afecciones acumularán un año de retraso sobre el plazo inicialmente previsto. Este nuevo contratiempo provocó sonoras críticas del ámbito político, empresarial y sindical.

"Reiteramos la petición para que se quite ese peaje injusto que nos puso el PP", aseguró Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, que también cargó contra la prolonganción "injustas de las obras", destacó.

"Cuando el Consejo de Ministros decida quitar el peaje Asturias ya no tendrá que pagar. En el Comité Federal del PSOE Alejandro Calvo estaba a escasos metros del presidente Sánchez, no sé si aprovechó el momento para hablar de eso", aseguró Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias.

Carolina López, de Vox, definió el nuevo retraso como "una auténtica falta de respeto y una tomadura de pelo para todos los asturianos que llevamos años soportando retrasos continuos en las principales infraestructuras de la región”.

Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, pidió al Ministerio de Transportes una rebaja de la tarifa y describió la situación como "absolutamente inaceptable", mientras que Covadonga Tomé, del grupo mixto, no entiende "la incapacidad del Gobierno para decirle a Aucalsa que no cobre por ese tránsito".

"Si hoy hay peaje del Huerna y no se da una solución política es porque el Partido Socialista no quiere que se termine el peaje del Huerna", destacó Adrián Pumares, portavoz de Foro. Para Pumares, "llueve sobre mojado al tratarse de un peaje prorrogado por decisión del Partido Popular".

También hubo críticas desde las entidades de comercio. "El anuncio de un nuevo retraso supone una nueva frustración que se suma a las ya acumuladas en el tiempo. Ahonda, además, en el inadecuado precio que se mantiene por el uso de una infraestructura que es fundamental para Asturias", aseguró Félix Baragaño, de la Cámara de Gijón.

"Cada minuto de retraso en las comunicaciones deteriora la competitividad regional y penaliza al ciudadano. Es inaceptable que los asturianos sigamos pagando 32 euros por circular por una vía en estas condiciones. Asturias no se merece el maltrato del Ministerio de Transportes, que desoye las justas peticiones de supresión o bonificación del peaje", señaló Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.

"El peaje ya resulta un elemento de generador de indignación en Asturias. Además de un agravio y una auténtica vergüenza, que se convierte en una broma infinita, es inmoral e injusto tener que pagarlo en su totalidad mientras la autovía de pago no esté para circular correctamente. Las cosas por su nombre, cobrar y no dar el servicio es una estafa", incidió Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional de Comisiones Obreras de Asturias.

Pese a estos problemas, viajar a Asturias por autopista es hoy más caro que nunca. Tomando Madrid como referencia, solo en peajes el trayecto asciende a 63,80 euros ida y vuelta: 15,70 euros en la autopista de Adanero y 16,20 euros en el Huerna por cada sentido del viaje. A ello hay que sumar el coste del combustible. Una estimación del desplazamiento completo, ida y vuelta, supera los 150 euros.

Así está el viaje en tren y avión

Los otros medios de transporte también registran precios por encima de lo habitual. La alta velocidad, que había experimentado una rebaja de tarifas gracias, entre otros factores, a promociones puntuales de Renfe con billetes desde 20 euros, ha vuelto a encarecerse.

Un billete entre Madrid y Asturias para este jueves o viernes por la tarde superaba los 100 euros en varias de las opciones disponibles. Además, en muchas frecuencias ya no quedaban plazas a la venta. Los precios vuelven a moderarse entre semana, cuando rondan los 50 euros por trayecto, pero quedan lejos de los registrados hace apenas unas semanas, a excepción de descuentos concretos para los viajeros. En sentido inverso, entre Asturias y Madrid, las tarifas son algo más reducidas.

El tren afronta, además, otro problema. Las obras que Adif ejecuta en Palencia siguen condicionando la circulación hasta julio, lo que obliga a suspender los servicios de la tarde del sábado y la mañana del domingo. Renfe ha programado circulaciones especiales en las franjas horarias disponibles, pero aun así se perderán unos 20.000 asientos durante el periodo de las obras, reduciendo la oferta de plazas respecto a un verano normal.

El avión también vive un momento de cambios. Por primera vez, tres compañías ofrecen vuelos entre Asturias y Madrid: Air Nostrum —filial de Iberia—, Air Europa y Volotea. La ruta no solo sirve para viajar a la capital, sino también como enlace con otros destinos nacionales e internacionales. Air Nostrum mantiene, por lo general, las tarifas más elevadas, con billetes que en muchos casos superan los 150 euros por trayecto. Combinando distintas compañías, un viaje de ida y vuelta entre Asturias y Madrid para un fin de semana de julio ronda los 140 euros.