Cine clásico, teatro costumbrista y estrenos de Hollywood para disfrutar de un verano de película en el Teatro Prendes de Candás

El verano cultural en Candás llega cargado de propuestas para todos los públicos en el Teatro Prendes. Entre las principales novedades destaca la decimocuarta edición del festival de títeres "El Rinconín de los Títeres de Candás", una cita ya consolidada para el público familiar. A ello se suma una cuidada programación cinematográfica con estrenos actuales para adultos y, cada fin de semana, sesiones de cine familiar. Además, el teatro celebra el Ciclo de Cine Clásico 2026 Especial 70 Años, patrocinado por La Nueva España, con una selección de algunas de las películas más representativas de la década de los cincuenta, proyectadas en versión española e incluyendo la proyección del NO-DO para ofrecer una experiencia inmersiva.

Las propuestas culturales se completan con la apertura de la venta de entradas para el XXXVI Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que se celebrará del 11 al 23 de agosto.

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Además, el Teatro Prendes recuerda también a sus espectadores que ya está operativo su nuevo teléfono de contacto, el 985 55 33 43, para realizar consultas y obtener información sobre la programación y la venta de localidades.

La oferta se completa con actuaciones en vivo que convierten al teatro en un espacio cultural dinámico, donde conviven el séptimo arte y las artes escénicas.

Así, julio se presenta como un mes clave para disfrutar de la cultura en Candás, con opciones para todos los gustos y edades.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.

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