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El comité autonómico de la FSA: nuevo vicepresidente

Además de la salida de Cofiño, en el cónclave se hizo efectiva la dimisión de Norma Bernad como vicepresidenta

Reunión del comité autonómico de la FSA

Reunión del comité autonómico de la FSA / Mario Canteli / LNE

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

El Comité Autonómico que celebró este lunes la Federación Socialista Asturiana (FSA) fue el primero desde la dimisión de Juan Cofiño como presidente de este órgano, el máximo de la organización entre congresos. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, será la encargada de asumir esa responsabilidad y, de hecho, ya presidió la reunión celebrada este martes.

El encuentro también escenificó otro cambio en la dirección del Comité Autonómico. Mario Efrén García ejerció de nuevo como vicepresidente tras la dimisión, meses atrás, de Norma Bernad, asesora del Grupo Parlamentario Socialista, un puesto que había quedado vacante desde entonces.

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Según la FSA, Bernad renunció a la Vicepresidencia del Comité Autonómico para que «el PP no pudiera seguir mintiendo sobre la incompatibilidad de pertenecer a un órgano de control como es el Comité Autonómico de la FSA-PSOE y al consejo de administración de la RTPA, evitando así un daño reputacional a la televisión de todos, basado en una falsedad interesada».

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