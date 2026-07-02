La compañía promotora de la mina de oro de Salave cambia su cúpula para centrarse en el proyecto asturiano

EMC Gold, matriz de Exploraciones Mineras del Cantábrico, la empresa que promueve la mina de oro de Salave (Tapia de Casariego), ha renovado su cúpula tras producirse cambios en el accionariado.

El ingeniero sueco Agne Ahlenius es el nuevo director ejecutivo (CEO) y consejero ejecutivo. Según la compañía, el nombramiento refleja la transición de EMC Gold hacia una compañía de desarrollo de activos auríferos con un enfoque estratégico centrado en España, donde se ubica su proyecto principal, el de Salave. Como parte de ese enfoque, el consejero no ejecutivo, Alberto Lavandeira, ha sido nombrado presidente no ejecutivo, mientras que el actual presidente ejecutivo Dominic Roberts, pasa a ser consejero no ejecutivo.

Agne Ahlenius es ingeniero de minas con 35 años de experiencia en desarrollo minero, ejecución de proyectos y relaciones con grupos de interés en Europa y América. Ha ocupado puestos de alta dirección en proyectos mineros relevantes en España: Saloro, Kinbauri España, MATSA y Tungsten San Juan.

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"La profunda experiencia de Ahlenius le convierten en el líder idóneo para guiar a EMC Gold en su próxima fase de crecimiento", señaló Lavanderia. "Salave está reconocido como uno de los proyectos de oro sin desarrollar más significativos de Europa y representa una oportunidad excepcional tanto para EMC Gold como para Asturias", afirmó Ahlenius. n