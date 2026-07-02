Cuatro millones en ayudas para la modernización y mejora de las entidades del tercer sector: condiciones, plazos y cómo solicitarla
Las subvenciones podrán destinarse a la mejora de las infraestructuras, adquisición de equipamientos y vehículos, así como a digitalización
Las entidades del tercer sector recibirán más de cuatro millones de euros para actuaciones de modernización y mejora de sus instalaciones. La ayuda, convocada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, permitirá reforzar la red de servicios sociales, ampliar la capacidad de atención de las organizaciones y mejorar la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
La financiación procede de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y que se concederá en régimen de concurrencia competitiva. Se destinará, en su mayoría (más de 3,17 millones), a la mejora de infraestructuras y centros; el resto financiará la adquisición de equipamiento, mobiliario y vehículos, así como a la ejecución de proyectos de transformación digital e innovación social.
“Con esta iniciativa, la Consejería impulsa la mejora de los recursos y equipamientos del tercer sector, un ámbito que desempeña un papel fundamental en la atención social y en la construcción de una red de apoyo cercana a las personas y colectivos que más lo necesitan”, destacan en el Principado.
Las entidades podrán presentar sus solicitudes a cuatro líneas distintas de actuación. En primer lugar, se contempla una ayuda para la reforma, ampliación y adaptación de los centros, además de a la compra de inmuebles y proyectos de nueva construcción. En este caso, las subvenciones podrán ir de los 5.000 a los 800.000 euros.
La segunda financiará la adquisición o mejora de equipamiento y mobiliario, así como productos de apoyo orientados a promover la autonomía personal o compensar situaciones de discapacidad. Cada entidad podrá recibir para ello hasta 150.000 euros, con un mínimo de 3.000.
La compra de vehículos necesarios para el desarrollo de actividades, programas o servicios sociales también será subvencionable, hasta los 90.000 euros. Por último, se contemplan subvenciones de entre 2.000 y 20.000 euros para digitalización.
Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar sus solicitudes, contados a partir del día siguiente a la publicación este jueves de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).
Suscríbete para seguir leyendo
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir