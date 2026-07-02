Cuatro millones en ayudas para la modernización y mejora de las entidades del tercer sector: condiciones, plazos y cómo solicitarla

Las entidades del tercer sector recibirán más de cuatro millones de euros para actuaciones de modernización y mejora de sus instalaciones. La ayuda, convocada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, permitirá reforzar la red de servicios sociales, ampliar la capacidad de atención de las organizaciones y mejorar la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

La financiación procede de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y que se concederá en régimen de concurrencia competitiva. Se destinará, en su mayoría (más de 3,17 millones), a la mejora de infraestructuras y centros; el resto financiará la adquisición de equipamiento, mobiliario y vehículos, así como a la ejecución de proyectos de transformación digital e innovación social.

“Con esta iniciativa, la Consejería impulsa la mejora de los recursos y equipamientos del tercer sector, un ámbito que desempeña un papel fundamental en la atención social y en la construcción de una red de apoyo cercana a las personas y colectivos que más lo necesitan”, destacan en el Principado.

Las entidades podrán presentar sus solicitudes a cuatro líneas distintas de actuación. En primer lugar, se contempla una ayuda para la reforma, ampliación y adaptación de los centros, además de a la compra de inmuebles y proyectos de nueva construcción. En este caso, las subvenciones podrán ir de los 5.000 a los 800.000 euros.

La segunda financiará la adquisición o mejora de equipamiento y mobiliario, así como productos de apoyo orientados a promover la autonomía personal o compensar situaciones de discapacidad. Cada entidad podrá recibir para ello hasta 150.000 euros, con un mínimo de 3.000.

La compra de vehículos necesarios para el desarrollo de actividades, programas o servicios sociales también será subvencionable, hasta los 90.000 euros. Por último, se contemplan subvenciones de entre 2.000 y 20.000 euros para digitalización.

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Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar sus solicitudes, contados a partir del día siguiente a la publicación este jueves de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).