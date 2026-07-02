De Duro Felguera a los algoritmos: la transformación de los conflictos laborales y el papel de los sindicatos

En un tiempo de constante cambio dentro del ámbito laboral, un coloquio de la II Escuela de Verano Laborista Anita Sirgo, organizada por CC OO, abordó este miércoles en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo las transformaciones dentro de una parte muy importante del mundo profesional: los conflictos laborales. De él formaron parte Tania Alonso Fernández, profesora de Educación Infantil de 0 a 3 años, Santiago Sánchez Navarro, representante de CCOO en Amazon, y Alejandro Álvarez López, autor del libro "No era imposible. Crónica del conflicto laboral en Duro Felguera, 1989-1999".

Una denuncia sobre un conflicto presente

Tania Alonso abrió el coloquio exponiendo el conflicto laboral de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias, un sector formado en más de un 97% por mujeres. Durante años existió el debate sobre su integración en la consejería de Educación, ahora en proceso, algo que las trabajadoras reclaman para reconocer plenamente el carácter educativo de esta etapa: "No somos cuidadoras, sino profesionales de educación", apuntó Alonso. Por otro lado, la profesora aprovechó para denunciar el hecho de que Asturias presenta una de las tasas de escolarización de 0 a 3 años más bajas del país (31,9%), muy por debajo de otras comunidades como Galicia, que tiene un 64,4%.

Alonso también abordó las reivindicaciones actuales del sector, resumidas en siete grandes puntos. Entre ellas, se encuentra la inclusión de una pareja educativa, es decir, que haya dos profesionales por aula. También la mejora de las sustituciones e interinidades; la ponente denuncia que se tardan "semanas en cubrir una baja". Por último, la profesional de la educación sostiene que la Consejería está imponiendo muchas trabas para la negociación e incluso llevan a cabo una "manipulación de los datos de seguimiento de la huelga", minimizando públicamente el número de asistentes a las protestas, promovidas actualmente por CC OO en Asturias. Aun así, Alonso sostiene que eso no detendrá las protestas y cierra con una cita del histórico sindicalista Marcelino Camacho a este respecto: "Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar."

Los asitentes al coloquio, en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo / Miguel Guerrero

Los conflictos laborales de hoy... y de mañana

Santiago Sánchez, representante de CC OO en Amazon, abrió su intervención con una reflexión que causó interés. En empresas como Amazon, "el conflicto laboral no ha desaparecido, se ha transformado". Según el ponente, antes el conflicto podía verse de manera directa en una huelga, una negociación de convenio, una pancarta en la puerta de una fábrica... pero las cosas están cambiando: "Hoy muchas veces el conflicto empieza de otra manera, con una aplicación, una métrica, una modificación de calendario, un algoritmo que asigna tareas o un ritmo de trabajo que nadie negocia y que todo mundo obedece. Ese es uno de los grandes cambios del mundo laboral actual", destaca.

Por otro lado, defiende el papel y la importancia del sindicalismo, que no crea los conflictos, sino que "los hace visibles y trata de transformarlos en negociación". El ponente identifica varios ejes principales del conflicto laboral actual: salarios y convenios, el tiempo de trabajo, y la salud laboral. Sin embargo, Sánchez admite que la organización del trabajo depende cada vez más de aplicaciones, algoritmos, métricas e inteligencia artificial. Según Sánchez, la cuestión principal no es introducir o no nuevas tecnologías, sino decidir cómo se implantan y con qué derechos para la plantilla.

Ante esta situación, Sánchez destaca tres funciones fundamentales del sindicalismo actual: estar presente en los centros de trabajo y escuchar a las plantillas, convertir los problemas individuales en conflictos colectivos, y adquirir conocimientos sobre algoritmos, inteligencia artificial, derechos digitales y nuevas formas de organización del trabajo para poder negociar en igualdad de condiciones.

Una mirada al pasado

El último participante, Alejandro Álvarez, puso sobre la mesa el conflicto laboral en el grupo empresarial Duro Felguera, que tuvo lugar en la última década del siglo XX. En su intervención, expuso las principales causas que provocaron el éxito de una lucha que en un principio parecía "imposible", en sus propias palabras.

Álvarez hace hincapié en cómo los trabajadores tenían un objetivo muy fijo: recuperar los 232 puestos de trabajo que se habían perdido. Según relata el autor del libro sobre la materia, concibieron la lucha como "una carrera de resistencia" y no como un conjunto de acciones aisladas, y "ejercieron una presión sostenida en el tiempo, que se fue adaptando a las necesidades".

Esto, combinado con acciones llamativas como una huelga de hambre de 94 días en enero de 1994, terminó propiciando el éxito. Un éxito que, según cuenta el autor, "tiene muchísimos elementos que podían servirnos para los conflictos del presente y para los conflictos del futuro", uno de los motivos por los cuales decidió recogerlo en su libro.