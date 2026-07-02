La fiesta más sabrosa es la del cordero y se celebra este domingo en el prau Llagüezos
Los Ayuntamientos de Lena y Quirós celebran una cita cargada de buen ambiente y gastronomía: la música la pondrán las bandas de gaitas Güestia y Teixo-Manolo Quirós, se reconocerá a Eladio Álvarez Prieto y María Trinidad Álvarez Álvarez como Güelos del Aramo y habrá concurso de asado y degustación
A.A.
Entre Lena y Quirós se cuece toda una Fiesta de Interés Turístico Regional. Concretamente, el prau Llagüezos albergará durante este domingo la Fiesta del Corderu. El enclave se llenará así de sabor a tradición, además, con la tercera edición del Concurso de Asadores.
El día comenzará a las 10.00 horas con la venta de vales para la degustación de corderu. Cada uno de ellos tendrá un precio de 25 euros. A mediodía se abrirá oficialmente la fiesta con las actuaciones de las bandas de gaitas Güestia, de Lena, y Teixo-Manolo Quirós. Seguidamente, a las 13.00 horas, se entregarán sendas placas a los Güelos del Aramo: Eladio Álvarez Prieto, por parte de Lena, y María Trinidad Álvarez Álvarez, por parte de Quirós. Alrededor de las 14.00 horas comenzará el reparto de raciones. Posteriormente, a las 16.30 horas, se entregarán los premios a los asadores.
En este sentido, el concurso de asadores repartirá un total de 4.200 euros en premios, de los que 600 irán a parar al primer clasificado. Por otra parte, el coste y suministro, tanto de la carne como de la madera necesaria para el asado será asumido por los Ayuntamientos, mientras que los participantes deberán aportar sus condimentos y herramientas de trabajo.
Para facilitar el desplazamiento, se ha habilitado un servicio de autobuses. Aquellos que partan desde Lena saldrán a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas desde La Pola. La bajada, mientras, será a las 17.00 y 19.00 horas. Una vez en el alto de La Cobertoria, habrá vehículos lanzadera hasta el mismo prau.
La Fiesta del Corderu es una oportunidad perfecta para disfrutar en grupo de un asado en plena montaña. En Llagüezos convivirán naturaleza, música, tradición y gastronomía. Como para perdérselo.
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