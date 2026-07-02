¿Cuántos inmigrantes solicitaron la regularización extraordinaria en Asturias? Es casi el número de habitantes de Villaviciosa

Un total de 1.174.978 personas han presentado en España solicitudes para acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. Son medio millón más de las que se preveían en un inicio. De ese total, 14.161 corresponden a Asturias, según los datos que ha hecho público este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra regional es casi los habitantes que tiene el concejo de Villaviciosa.

Cataluña es la comunidad que ha recibido más solicitudes de regularización, con 257.602 personas. Le siguen Madrid (202.424), Comunidad Valenciana (167.286), Andalucía (161.557), Castilla y La Mancha (52.041) y País Vasco (49.451). Ceuta y Melilla son, por contra, las que menos tramitaciones tienen, con 452 y 743 solicitudes respectivamente. Asturias se encuentra en la parte baja de la tabla, pero por delante de Extremadura (9.634), pese a tener esta última más población, Cantabria (8.767), La Rioja (6.448) y Melilla y Ceuta. Con todo y descontando a las ciudades autónomas, el Principado es la cuarta región con menos solicitantes en el proceso extraordinario de regularización. Por proximidad, Galicia ha registrado 38.747.

De esas 14.161, el Ministerio ha asignado 4.104 citas y casi una de cada cuatro solicitudes se presentaron en las oficinas. Es decir, no se hicieron de forma telemática. A nivel nacional y hasta la fecha, el número de expedientes tramitados es de 609.737.

Superó todas las previsiones

Inicialmente, el Ejecutivo calculó que medio millón de personas se acogerían al proceso, partiendo de las estimaciones de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la que parte esta iniciativa. Sin embargo, a tenor del ritmo de solicitudes, el Gobierno barajó un escenario de máximos que, finalmente, no se ha producido porque no se llegará al 1,2 millones de solicitudes. Del total de solicitudes presentadas, el 83,2% se ha tramitado por vía telemática, cifra similar a otros procesos de extranjería, mientras que el 16,8% restante se ha registrado de forma presencial.

Perfil de los solicitantes

En cuanto al perfil de las personas solicitantes, el 87% se encuentra en edad laboral (entre 16 y 64 años), mientras que la distribución por género sitúa a los hombres en el 57% y a las mujeres en el 43% del total de solicitudes. Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que representa el 31,3%, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 (21,6%) y entre 16 y 24 (17%).

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.