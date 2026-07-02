Nace el proyecto "Guardianes": España quiere desarrollar su propia IA para Seguridad y Defensa, y Asturias se sitúa al frente con CTIC

Asturias se hace hueco en uno de los sectores tecnológicos con más proyección. El encargado de hacerlo será CTIC Centro Tecnológico, que liderará el desarrollo tecnológico de "Guardianes", la primera red española de inteligencia artificial aplicada a la Seguridad y la Defensa. Detrás del proyecto hay siete centros tecnológicos de todo el país, pero será el centro asturiano el que lleve la voz cantante en una de las partes más importantes.

En concreto, CTIC coordinará el denominado paquete de excelencia, el área desde la que se desarrollarán las capacidades tecnológicas que marcarán el rumbo del proyecto: la gestión de los datos, las infraestructuras de computación, los algoritmos avanzados y el uso responsable de la inteligencia artificial. Es decir, será el encargado de poner las bases tecnológicas sobre las que trabajará el resto de la red.

Un reto que llega en un momento clave. La inteligencia artificial se ha convertido en una pieza clave para la seguridad de los países y Europa busca depender cada vez menos de tecnologías desarrolladas fuera de sus fronteras. En este contexto, nace "Guardianes", con el objetivo de crear soluciones propias y reforzar la soberanía tecnológica española.

Para Asturias, el proyecto también representa una oportunidad para seguir consolidando su ecosistema innovador. La iniciativa contará con una financiación de casi seis millones de euros durante los próximos tres años y prevé incorporar 33 nuevos doctores, repartidos entre los siete centros españoles, además de incrementar la colaboración con universidades y facilitar que empresas, especialmente pequeñas y medianas tecnológicas, puedan participar en proyectos europeos y acceder a nuevas herramientas de experimentación y formación.

Las tecnologías que se desarrollen se pondrán a prueba en escenarios muy concretos, como operaciones de rescate en situaciones de emergencia o sistemas inteligentes para proteger infraestructuras críticas y fronteras. Todo ello con un objetivo claro: que la inteligencia artificial sea útil, pero también segura.