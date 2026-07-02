El Principado intenta engrasar el acuerdo entre Indra y Duro por la vía de las oportunidades
El vicencosejero de Industria destaca la "complementariedad" de las empresas de cara a añadir valor a un pacto sobre el taller de Barrros
El Gobierno regional persigue por diferentes medios que Indra y Duro Felguera lleguen a un acuerdo para convertir el antiguo taller de Barros, en Langreo, en una fábrica de vehículos blindados. El Principado está en contacto con ambas partes y, más allá de intentar engrasar las negociaciones sobre el precio de los terrenos, está tratando de convencer a ambas compañías de que el acuerdo para la compraventa puede abrir también la puerta a otros beneficios. "Son empresas que tienen su complementariedad en el ámbito de la industria de la defensa", destacó ayer Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Principado.
Aunque Duro no obtuviera el precio que persigue por los terrenos, el pacto con Indra podría ser el pasaporte a otros acuerdos empresariales. Y lo mismo desde la otra parte, dada la experiencia de Duro en ingeniería . "Teniendo en cuenta todo el marco, no hay duda de que esta negociación tiene que llegar a buen puerto", señaló Campo.
El viceconsejero afirmó que el Principado "está en contacto con las empresas, pero es un tema que tienen que decidir ellas". "El Gobierno lo que transmite es su interés, su inquietud y su disposición a facilitar, en todo lo posible, que el acuerdo llegue a su término", añadió.
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