La red que explotaba a obreros extranjeros de la construcción en situación de vulnerabilidad y operaba en Asturias: accidentes laborales y registros en obras de la región

La Guardia Civil ha conseguido interceptar una red liderada por tres personas que suministraba mano de obra extranjera y barata a numerosas construcciones del norte del país. Los cabecillas, cuya sede económica se encontraba en Vitoria, distribuyó, al menos, un total de 41 individuos identificados repartidos entre las provincias de Asturias, Cantabria y País Vasco, que eran explotados aprovechando su situación de vulnerabilidad.

La forma de trabajar destapada por los agentes consistía en concentrar al casi medio centenar de obreros en distintos puntos de Vitoria para después distribuirlos en vehículos por distintas construcciones del norte de España. En el caso de Asturias, la distancia respecto a la sede de las operaciones obligaba a los detenidos a alojar a los trabajadores en viviendas en las que vivían a lo largo de la semana laboral, en condiciones que aún están siendo investigadas.

Las víctimas del grupo explotador a menudo habían realizado extensos desplazamientos desde su lugar de origen para llegar hasta la península. Según las pesquisas de los agentes, algunos de los obreros habrían llegado a acumular deudas de hasta 30.000 euros para financiar su viaje, siendo estas cantidades monetarias absorbidas por la organización encargada de facilitar la inmigración irregular para entrar en el país y conseguir empleo. Es por eso que, según la investigación, un total de 40 de los 41 trabajadores afectados se encontraban en España mediante una situación administrativa no regulada.

La Guardia Civil durante la operación "Ambotan-Canapu" / Guardia Civil

Accidentes laborales

Durante la investigación, la Guardia Civil también detectó varios casos de accidentes laborales sufridos por estos trabajadores. En consecuencia, al menos dos de ellos habrían sido trasladados a centros sanitarios y apartados de su trabajo.

Como resultado se han inspeccionado un total de 10 obras repartidas entre Asturias, Cantabria y País Vasco, en las que se han encontrado irregularidades en siete de ellas.

Además de los tres acusados, todos empresarios, se está investigando a un cuarto individuo por su posible participación en la trama. La operación, bautizada como “Ambotan-Canapu”, continúa abierta y no se descartan nuevos avances en cuanto progrese el análisis de documentos y de dispositivos intervenidos.