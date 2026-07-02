Tess Defence entrega otros 14 blindados 8x8 "Dragón" fabricados en Trubia y prevé completar el pedido en 2028

Tess Defence, el consorcio controlado por Indra y del que forman parte Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano, ha entregado 14 nuevas unidades del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 "Dragón" al Ejército de Tierra. El consorcio ya ha entregado en lo que va de año 43 vehículos fabricados en Trubia, por encima de los 41 de 2025, y prevé completar las 348 unidades acordadas "antes del fin de 2028", según han informado fuentes del sector..

Indra, que es el principal accionista de Tess Defence, se comprometió el pasado miércoles en la junta de accionistas de la compañía a poner el foco, en su nuevo plan estratégico, en el cumplimiento de los plazos de las entregas de producto. "La credibilidad se construye entregando a tiempo", señaló Josep Maria Recasens, consejero delegado de Indra.

En agosto de 2020, Tess Defence firmó un contrato con el Ministerio de Defensa para el suministro de 348 vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8, su mantenimiento y la comercialización internacional. Por aquel entonces, se habló de entregar estos vehículos en un plazo estimado de siete años.

Según se anunció entonces, Santa Bárbara se encargaría del suministro de la plataforma y la integración en el vehículo; Indra, del Sistema de Misión y de la arquitectura electrónica; Sapa Placencia, del grupo motopropulsor, y Escribano Mechanical &Engineering, de los Sistemas de Armas. La mayor parte de los trabajos se realizan en la fábrica de armas de Trubia, aunque las pruebas finales se llevan a cabo en la planta que Santa Bárbara Sistemas también tiene en Alcalá de Guadaira.

Las 14 unidades entregadas esta semana, pertenecientes a la versión de vehículo de combate de Infantería, se unirán a los ejercicios de Evaluación Operativa que se están llevando a cabo en Almería, Burgos y Zaragoza con vistas a continuar la validación del vehículo en condiciones reales de uso. El consorcio se ha puesto el objetivo de superar los 100 vehículos en 2026. En 2025, se entregaron 41 vehículos.

Tess Defence está controlada por Indra (51,1%) y participada por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (GDELS), con un 16,3 % cada una.

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Además, Indra y Santa Bárbara, ambas con plantas de producción de blindados en Asturias, negocian la creación de una nueva empresa conjunta para producir los vehículos de artillería autopropulsados (obuses sobre ruedas y cadenas) que el Ministerio ha adjudicado a la primera de las empresas en UTE con Escribano dentro de los programas especiales de modernización (PEM) del Ejército. "A la vista de las inversiones que se plantean en Defensa durante los próximos años todos los actores son necesarios y que lleguen alianzas entre las empresas es bueno porque hay programas y necesidades del Ejército que cubrir", señaló Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, que destacó que esas alianzas pueden ser claves para despejar los temores en la fábrica de Trubia. El comité de Santa Bárbara en la planta de Sevilla ha iniciado paros por el bloqueo de varios contratos de mantenimiento de blindados (principalmente de la familia Leopard) y ha advertido que esos bloqueos pueden afectar a la actividad de Trubia.