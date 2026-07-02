El viaje a Asturias en verano se encarece: no baja de los 100 euros en coche, tren y avión, y encima llenar el depósito cuesta 6 euros más desde ayer

El viaje a Asturias en verano se encarece. Tras una etapa de precios más bajos en la alta velocidad, los billetes de tren han vuelto a subir; el avión desde Madrid ronda los 200 euros ida y vuelta, mientras que entrar y salir de Asturias desde la Meseta en coche tiene un coste, solo en peajes, de más de 60 euros si el trayecto parte de la capital de España. Y las previsiones vienen acompañadas de un importante condicionante: habrá obras en la autopista del Huerna (AP-66) durante todo el verano, con cortes que, como mínimo, se prolongarán hasta noviembre debido a los cortes en los túneles por las labores de renovación que ejecuta el Ministerio de Transportes.

Este nuevo contratiempo provocó sonoras críticas del ámbito político, empresarial y sindical. "Reiteramos la petición para que se quite ese peaje injusto que nos puso el PP", aseguró Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado. "Lueve sobre mojado al tratarse de un peaje prorrogado por decisión del Partido Popular", añadió Ángel Morales, diputado del PSOE.

"Cuando el Consejo de Ministros decida quitar el peaje Asturias ya no tendrá que pagar", aseguró Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. Carolina López, de Vox, definió el nuevo retraso como "una auténtica falta de respeto y una tomadura de pelo para todos los asturianos".

Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, pidió al Ministerio de Transportes una rebaja de la tarifa y describió la situación como "absolutamente inaceptable", mientras que Covadonga Tomé, del grupo mixto,no entiende "la incapacidad del Gobierno". "Si hoy hay peaje del Huerna y no se da una solución política es porque el PSOE no quiere que se termine el peaje del Huerna", destacó Adrián Pumares, portavoz de Foro.

También hubo críticas desde las entidades de comercio. "El anuncio de un nuevo retraso supone una nueva frustración que se suma a las ya acumuladas en el tiempo", aseguró Félix Baragaño, de la Cámara de Gijón."Asturias no se merece el maltrato del Ministerio de Transportes, que desoye las justas peticiones de supresión o bonificación del peaje", señaló Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés.

"El peaje ya resulta un elemento de generador de indignación en Asturias. Además de un agravio y una auténtica vergüenza", incidió Ana María Rodríguez, responsable de Política Institucional de Comisiones Obreras de Asturias.

Pese a estos problemas, viajar a Asturias por autopista es hoy más caro que nunca. Tomando Madrid como referencia, solo en peajes el trayecto asciende a 63,80 euros ida y vuelta: 15,70 euros en la autopista de Adanero y 16,20 euros en el Huerna por cada sentido del viaje. A ello hay que sumar el coste del combustible. Una estimación del desplazamiento completo, ida y vuelta, supera los 150 euros. Los otros medios de transporte también registran precios por encima de lo habitual. La alta velocidad, que había experimentado una rebaja de tarifas gracias, entre otros factores, a promociones puntuales de Renfe con billetes desde 20 euros, ha vuelto a encarecerse. Un billete entre Madrid y Asturias para este jueves o viernes por la tarde superaba los 100 euros en varias de las opciones disponibles. Además, en muchas frecuencias ya no quedaban plazas a la venta. Los precios vuelven a moderarse entre semana, cuando rondan los 50 euros por trayecto, pero quedan lejos de los registrados hace apenas unas semanas, a excepción de descuentos concretos para los viajeros. En sentido inverso, entre Asturias y Madrid, las tarifas son algo más reducidas.

El avión también vive un momento de cambios. Por primera vez, tres compañías ofrecen vuelos entre Asturias y Madrid: Air Nostrum –filial de Iberia–, Air Europa y Volotea. La ruta no solo sirve para viajar a la capital, sino también como enlace con otros destinos nacionales e internacionales. Air Nostrum mantiene, por lo general, las tarifas más elevadas, con billetes que en muchos casos superan los 150 euros por trayecto. Combinando distintas compañías, un viaje de ida y vuelta entre Asturias y Madrid para un fin de semana de julio ronda los 140 euros.

Llenar el depósito cuesta 6 euros más en Asturias al decaer la rebaja del IVA

Llenar el depósito de gasolina cuesta desde ayer en Asturias hasta seis euros más. Se debe a la decisión del Gobierno de desactivar progresivamente las rebajas en los combustibles y ello a pesar de que los efectos de la guerra en Oriente Medio permanecen en forma de inflación (del 3,2% en junio por tercer mes consecutivo) y que ayer se inició la operación salida del verano, lo que incrementa los desplazamientos largos en coche.

En ciudades de Asturias como Oviedo, el precio medio de la gasolina de 95 octanos pasó de 1,503 euros el litro en el conjunto de la estaciones de servicio durante el pasado martes a 1,606 euros ayer. Teniendo en cuenta que la capacidad media del depósito de un turismo es de 55 litros, el "lleno" ha pasado en un día de costar 82,66 euros a costar 88,31 euros. Son casi seis euros de diferencia, según los datos que recopila el Ministerio para la Transición Ecológica.

En el caso del diesel, el incremento ha sido menor. Siguiendo con el ejemplo de las estaciones de servicio de Oviedo, llenar el depósito con gasoleo A habitual ha pasado de costar 87,39 euros el martes a 89,44 euros ayer. La diferencia es de 2,1 euros.

"Ha subido el precio porque han eliminado el descuento", informaba ayer a sus clientes el operario de una gasolinera del barrio ovetense de La Florida. "Pues si que ha subido la gasolina", constataba el conductor Samuel Fernández mirando el tique del repostaje.

El recorte de la ayuda coincide con la operación salida

El encarecimiento de los precios de los combustibles está vinculado a las decisiones del Gobierno de España. El Consejo de Ministros acordó el pasado lunes prolongar durante tres meses, aunque con recortes, algunas de las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo en el marco del paquete anticrisis por la guerra de Oriente Medio, además de incluir algunas nuevas. En conjunto, este segundo paquete de medidas está valorado en 1.825 millones de euros para este año.

Dentro de esa prórroga, sin embargo, no han entrado medidas como la rebaja del IVA al combustible, en línea con la recomendación de Bruselas. Desde ayer, el tipo impositivo del combustible vuelve a ser del 21%, tras decaer la medida que lo fijaba en el 10%. La rebaja del IVA a la luz y el gas, por su parte, decayó el pasado 31 de mayo, volviendo al 21% un mes antes que el combustible.

El Gobierno ha anunciado que, durante los próximos meses, irá reduciendo de forma progresiva la ayuda al combustible. En vez de rebajar el IVA, ahora habrá una reducción del impuesto de hidrocarburos (IEH), que se modulará a lo largo del trimestre. Desde ayer se aplica un rebaja de 15 céntimos por litro que permanecerá durante el mes de julio. La rebaja pasará a 10 céntimos por litro en agosto y será de 5 céntimos por litro en septiembre, para desaparecer definitivamente en octubre. La medida comporta un ahorro fiscal de 939 millones de euros. No obstante, para los agricultores, pescadores y transportistas, el Gobierno mantendrá por el momento la bonificación de los 20 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre.

Pese a la reducción progresiva de la ayuda al combustible para particulares, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto en Oriente Medio se recrudezca y la inflación de los carburantes se vuelva a disparar.

Lo que acaba de dispararse es la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas, encareciéndose en unos 104 euros al año la factura de un hogar medio con calefacción de gas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la actualización trimestral de la TUR, que ya incluye la recuperación del IVA al 21%, lo que refuerza el impacto en el recibo doméstico pese a que el precio del gas sigue por debajo de los niveles de la crisis energética.

Una análisis elaborado por la empresa Papernest sitúa el incremento de la TUR.2, la modalidad más extendida entre los hogares con calefacción de gas, en el 14% frente al trimestre anterior. Con un consumo anual de 9.000 kWh, la factura mensual pasa de 40,38 euros a 49,02 euros, lo que supone un aumento de 103,70 euros al año para ese perfil tipo.

"El aumento responde a un doble efecto: la subida del precio regulado del gas y la recuperación del IVA al 21%, que impacta directamente en la factura final de los hogares", señala Óscar Pacheco, analista de energía de Papernest.

La subida no afecta por igual a todos los consumidores, ya que en los tramos domésticos el incremento se sitúa en torno al 13%-14%, mientras que en los perfiles de mayor demanda puede acercarse al 22%. Así, para un hogar pequeño con un consumo de 3.000 kWh anuales, el impacto se estima en unos 37,53 euros más al año, que se elevan a 154,85 euros en el caso de un hogar grande (14.000 kWh) y a 222,71 euros para un chalet con 20.000 kWh de consumo anual.

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No obstante, hay que tener en cuenta que en Asturias la mayoría de los hogares tienen contratadas tarifas de electricidad y gas en el mercado libre, por lo que están subidas no les afectan directamente.