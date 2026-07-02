Vox defiende una gestión de residuos "sensata" y alejada de "prejuicios ideológicos": "Hemos tirado a la basura millones de euros"

Vox dio este jueves la “bienvenida” al Partido Popular y Foro a una gestión de residuos “sensata, basada en criterios técnicos y no en prejuicios ideológicos”, después de que ambos partidos apostasen públicamente por construir en Asturias una incineradora para dar solución al problema de la basura.

“La política de residuos en Asturias ha estado guiada por los comunistas y sus delirios ecologistas, que nos han llevado a tirar a la basura, nunca mejor dicho, millones de euros de los contribuyentes asturianos, mientras el vertedero de Serín seguía creciendo hasta alcanzar prácticamente sus límites”, afirmó el diputado Gonzalo Centeno.

En su opinión, el movimiento realizado por los otros dos partidos de la derecha demuestra que la posición de Vox era la “adecuada” para afrontar uno de los principales problemas medioambientales del Principado.

“Tras más de quince años tirando literalmente el dinero de los contribuyentes a la basura, nunca mejor dicho, parece que los hechos terminan dándonos la razón”, aseguró. En ese sentido, destacó que “hasta el propio Ministerio para la Transición Ecológica, siguiendo las directrices de la Unión Europea, terminará impulsando este mismo modelo mediante plantas de coincineración para combustibles derivados de residuos y otros materiales secundarios”.

Para el diputado, la gestión de residuos debe abordarse “desde criterios de eficacia y no desde planteamientos ideológicos”. Centeno lamentó que se hayan “perdido” más de catorce años por culpa “de decisiones ideológicas que solo han servido para retrasar las soluciones, aumentar el coste para los asturianos y agravar el problema de los residuos en nuestra comunidad”.

Vox, concluyó, seguirá insistiendo que Asturias necesita una política de residuos “moderna, eficaz y basada en la evidencia técnica, que permita aprovechar energéticamente los residuos que no pueden reciclarse, reducir la dependencia del vertedero de Serín y garantizar una gestión sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental”.