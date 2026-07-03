Agenda: qué hacer este viernes 3 de julio en Asturias

Oviedo

Juan Tallón habla de su novela «Mil cosas»

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas la presentación de la novela «Mil cosas». La obra retrata el ritmo frenético de la vida contemporánea a través de Travis y Anne, una pareja inmersa en la vorágine del trabajo, las obligaciones cotidianas, la crianza y el estrés urbano. Con una mirada crítica sobre la hiperactividad, la saturación de las agendas y la dificultad para desconectar, la novela reflexiona sobre los desafíos de la vida en las grandes ciudades. El acto contará con la participación del autor, Juan Tallón, acompañado por Chelo Veiga.

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi

Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT), que se conmemora el 3 de julio, el Ayuntamiento de Oviedo iluminará de amarillo la fachada del Teatro Campoamor durante la tarde-noche, desde las 20.30 hasta las 22.30 horas, sumándose a la campaña nacional «Ilumínate por el Síndrome de Rubinstein-Taybi», promovida por la Asociación Española para el Síndrome de Rubinstein-Taybi (AESRT). La iniciativa busca dar visibilidad a esta enfermedad rara de origen genético, sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de las personas afectadas y sus familias, y promover su inclusión social. Con este gesto simbólico, la ciudad muestra su apoyo a la labor de difusión, investigación y acompañamiento que desarrolla la AESRT en todo el territorio nacional.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Muestra fotográfica

El Centro Social Buenavista acoge del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica «Oviedo y Transilvania Hermanadas», del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como «Julián de Transilvania». La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Gijón

Cata de bonito con Iñaki Busto

A las 18.00 horas, en el Museo Villa Romana de Veranes de Gijón (en la foto), se llevará a cabo una cata de bonito en diferentes formatos. Se podrá degustar tanto crudo, en tartar o como ceviche, acompañado de vino y sidra, todo a cargo de Iñaki Busto.

Metrópoli

Las puertas se abren de 17.00 a 4.00 horas de lunes a viernes, y el sábado y domingo de 16.00h a 4.00 horas. A las 20.30 horas hoy será el concierto de «Inmaculate Fools» en el escenario «Thunder Bitch» y a las 22.00 horas será el turno de «Taburete» en el escenario principal. Más información en página 2 de Paraiso.

Escuela de Comercio

Entre los días 1 y 3 de julio, se celebra en la Escuela de Comercio la Escuela Feminista Rosario de Acuña, con ponencias en horario de mañana y tarde.

Biblioteca pública Jovellanos

A las 18.00 horas dará comienzo la exposición sobre el baile bolero presentada por Guadalupe Mera, catedrática de Historia de la Danza y Humanidades.

Verano a la romana

Hasta el 20 de septiembre, se podrá disfrutar de«Diviértete en familia», una actividad que no necesita inscripción previa y que anima a descubrir antiguas deidades entre las ruinas del yacimiento.

CMI de El Llano

Durante todo el mes de julio el centro acoge «Biografías de una isla», una exposición de Liam Eylé Perdomo que muestra «el mapa emocional de la isla de Cuba que se expande más allá de sus fronteras».

Universidad Laboral

A las 20.00 horas dentro del evento MúAX, se podrá asistir a un concierto de viola a cargo de la música española Isabel Villanueva.

Centro Municipal La Arena

A las 19.30 horas se lllevará a cabo en el salón de actos la presentación del libro «Relatos de tinta y sueños», recopilación de los textos trabajados en el año 2025 por la Asociación literaria La Arena.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Hoy, visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra «Aplazar la fragilidad», de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Casa Natal de Jovellanos y Museo Evaristo Valle

Con motivo de los cien años del nacimiento del escultor Amador (Ceuta, 1926 – Madrid 2001), la Fundación Museo Evaristo Valle y el Museo Casa Natal de Jovellanos se han unido para celebrar su legado con dos exposiciones bajo el título «Centenario Amador (1926-2026)». La exposición en la Casa Natal de Jovellanos propone un recorrido por su obra a partir del diálogo entre las piezas conservadas en la colección del museo y aquellas procedentes del ámbito familiar. En el museo de Somió, por su parte, se ha reunido una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo, a las que se suman las cuatro esculturas propiedad de la colección del museo. El horario de la Casa Natal de Jovellanos: de martes a viernes: de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Horario del Museo Evaristo Valle: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 hora. Sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Puede verse la exposición «Territorios subjetivos», de Miriam V. Amengual, enmarcada en las XIX Jornadas Fotográficas del Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, el Museo Barjola acoge la muestra «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual, 1959-1970», que podrá verse hasta final de año. Además sigue abierta la exposición «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre en el horario habitual del museo. El museo de abril a septiembre abrirá de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 19.00 horas. De octubre a marzo, el horario será de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, mientras que los fines de semana podrá visitarse de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Avilés y comarca

Juan Tallón habla de su novela «Mil cosas»

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas la presentación de la novela «Mil cosas». La obra retrata el ritmo frenético de la vida contemporánea a través de Travis y Anne, una pareja inmersa en la vorágine del trabajo, las obligaciones cotidianas, la crianza y el estrés urbano. Con una mirada crítica sobre la hiperactividad, la saturación de las agendas y la dificultad para desconectar, la novela reflexiona sobre los desafíos de la vida en las grandes ciudades. El acto contará con la participación del autor, Juan Tallón, acompañado por Chelo Veiga.Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

AstuRisas en Avilés

La plaza de España acoge una nueva tarde del Festival Arte en la Calle «AstuRisas», con espectáculos gratuitos para todos los públicos: Circo Eguap, a las 18.00 horas; Dr. Cerebro, a las 19.00; Circo Cristal, a las 20.00, y Mr. Tacho, a las 21.00 horas.

Cine en La Luz

El colegio público Poeta Juan Ochoa acoge a las 22.00 horas la proyección al aire libre de «Kung Fu Panda 4», dentro del ciclo de cine familiar en los barrios. Colaboran la Asociación de Vecinos de La Luz y la Asociación de Festejos La Xungarosa.

Concierto en la calle

El Veranín de ART Street lleva a la calle Palacio Valdés, a las 20.30 horas, el concierto de Zimma, formación asturiana liderada por el músico cubano Florencio Silvera, con versiones orientadas al reggae, el son cubano y el rhythm and blues.

Laboratorio de ecoficciones

La Factoría Cultural acoge de 10.00 a 12.00 horas el taller «Laboratorio EcoFicciones de Andrea Molina», una propuesta de la Bienal Climática que emplea escritura, poesía, dibujo, collage, audio y vídeo para imaginar futuros posibles vinculados a la transición energética.

Visita a la Rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el tránsito del pescado desde su llegada a puerto hasta la subasta. Es imprescindible reserva previa en la Oficina de Turismo, por teléfono o correo electrónico.

Barco por la ría

El puerto deportivo de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas desde el pantalán 10 a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está dirigida a mayores de cuatro años.

Mortadelo y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés exhibe «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una muestra con 39 portadas que homenajea a Ibáñez y a la comunidad científica. Abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», una exposición con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Hockney, Barceló, Plensa o Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Costumbrismo en Avilés

La Casa de Cultura presenta «La memoria de lo cotidiano», exposición integrada por 21 obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Lantero celebra San Antonio

Lantero celebra San Antonio este fin de semana con la fiesta del corderu y el gochu a la estaca, organizado por la Asociación Cultural Valle de Lantero. Hoy se prevén repartir 200 raciones entre los comensales que acudan a la fiesta. Potr la noche habra verbena con el grupo Sensación y a DJ Agus.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita , en junio, es de 16.00 a 21.00. En julio, de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Semana cultural de los Gaiteros del Carbón en Laviana

El grupo musical Gaiteros del Carbón celebran su décimo aniversario con una semana cultural. Hoy, dee 18.00 a 21.00 horas habrá curso de txalaparta con Iñaki Plaza.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

«Tierra y Sal», obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes en Candás (Carreño)

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón acoge «Tierra y Sal», una exposición con obras de Catalina Delmiro y Carmen Prendes. La muestra puede visitarse hasta al 12 de julio de 2026. Horario del Museo: de martes a domingo, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Oriente

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colunga acoge la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga acoge, hasta el 16 de julio, la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao «Victoria» al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.